Minnesota odvrátila první mečbol Dallasu, tým táhli Edwards a Towns

Největší zásluhu na výhře Minnesoty měl s 29 body, 10 doskoky a devíti asistencemi Anthony Edwards, sekundoval mu s 25 body a pěti doskoky Karl-Anthony Towns, který se konečně prosadil střelecky. Dosud měl úspěšnost střelby pouhých 28 procent.

„Musel jsem být agresivní. Prohrávali jsme 0:3, byl to klíčový čtvrtý zápas, nebyl absolutně čas na nějaké pochybnosti,“ uvedl Towns. Minnesota prvním triumfem v sérii udržel naději na první finále v historii. Ve finále konference je poprvé za posledních 20 let a podruhé za 35 let historie klubu.

Wolves vedli dvacet sekund před koncem o šest bodů, Luka Dončič ale trojkou 13 sekund před sirénou vybojoval Mavericks šanci na obrat. O dvě sekundy později ale Naz Reid proměnil dvoubodovou střelu, Dallas poté dvě trojky neproměnil a bylo rozhodnuto.

V dresu Wolves se 14 body a sedmi přihrávkami blýskl veterán Mike Conley, Rudy Gobert nastřádal 13 bodů a 10 asistencí a Jaden McDaniels se postaral o 10 bodů. Hosté trefili 53 procent střel a domácí celek udrželi na 42 procentech.

Dallasu, který prohrával až o 12 bodů a vedl maximálně o čtyři, nepomohl ani Dončičův triple double za 28 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. „Prohra jde za mnou, neměl jsem dostatek energie,“ uvedl Dončič.