Žena si nechala zamrazit vlastní vajíčka, protože chce být nezávislá

„Ve svém životě jsem musela tvrdě dřít, abych získala vše, co teď mám. Myslím na budoucnost a chci mít děti. Budu je ale mít až ve chvíli, kdy to budu opravdu chtít. A nepotřebuji k tomu žádného konkrétního muže. I v tom jsem nezávislá. Spermabanka je skvělé řešení,“ uvedla.

Pokud by se rozhodla odnosit dítě sama, chtěla by to „provést“ maximálně do devětatřiceti let. Po čtyřicítce už by našla náhradní matku. O mateřství začala poprvé uvažovat až v době, kdy začala pandemie koronaviru.

amelasmailbegovic You don’t know this new me. I put the pieces back differently



„Došlo mi, že věk není jen číslo a měla bych myslet na vlastní potomky. Absolvovala jsem dva zákroky na klinice umělého oplodnění, kdy mi byla odebrána vajíčka,“ pokračovala modelka.

O všech svých krocích informuje sledující na svém profilu na sociální síti. Často se setkává s tím, že lidé nevěří její samostatnosti a nezávislosti. Myslí si, že má okolo sebe několik mužů, kteří financují její rozmary i plastické operace. „Není tomu tak. Myslím, že právě dnešní doba je skvělá v tom, že ženy nemusí být na mužích vůbec závislé,“ dodala v jednom ze svých příspěvků.