Neurologická porucha dostala ženu na vozík, dnes je vzpěračskou hvězdou

Diagnózu funkční neurologické poruchy si Michele vyslechla, když jí bylo pouhých šestnáct let. S jejím životem to tehdy velmi otřáslo a zpočátku informaci o svém zdravotním stavu psychicky nenesla příliš dobře. Po prvotním šoku se ale rozhodla bojovat a nevzdávat se. Díky tvrdé dřině s fyzioterapeutem se nakonec zvedla z kolečkového křesla.

„Měla jsem předtím záchvaty křečí v horní části těla, axiální myoklonické záškuby a zhoršoval se mi cit v nohách. Neměla jsem sama ani sílu na to, abych se na nohách udržela a musela jsem se přemisťovat na vozíčku,“ uvedla žena.

Dnes si myslí, že ji z problémů dostal jen pravidelný trénink s fyzioterapeutem, který ji nenechal zlenivět. Byly to hodiny a hodiny dřiny týdně. „Pomalu jsem se dostávala zpět do života a to jen díky tvrdému tréningu,“ dodala pro Magazinefeatures. Když své tělo opět rozhýbala a zvedla se z vozíku, začala se zajímat o zvedání těžké váhy. To ji natolik oslnilo, že dnes uzvedne těžké činky původně určené pro muže a pro ostatní je inspirativní hvězdou.