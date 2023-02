Mastektomie může zachránit život. Co obnáší odstranění prsů?

Pro ženu je odstranění ňader samozřejmě stresující. Nicméně často ho podstoupí nejen ta, která tuto zákeřnou nemoc překonala. Mnohdy se mastektomie provádí i preventivně.

„Děje se to v případech, kdy u pacientky rozeznáme chybný gen BRCA, který podporuje vznik a bujení nádoru,“ rozvádí to doktorka Jenneh Rishe. S ním v těle mají totiž příslušnice něžného pohlaví více než osmdesátiprocentní šanci, že se u nich do sedmdesáti let rakovina projeví. Mastektomie tomu zabrání. Stejně tak se prsy odebírají některým pacientkám, jež už nemoc prodělaly a u nichž hrozí její recidiva.

V nemocnici si žena pobude několik dní

Jak samotná operace probíhá? Záleží na jejím rozsahu. Někdy se například ponechá hodně kůže a bradavky, jindy je potřeba odebrat i je. Obecně počítejte s tím, že na sále strávíte dvě až tři hodiny, v nemocnici pak zhruba týden.

Můžete se rozhodnout, zda zůstanete poté bez prsů, anebo si je necháte vyplnit. Většina žen logicky volí druhou variantu. Nejenže je to pro ně esteticky a také psychicky přijatelnější, ale když jim odeberou jen jedno ňadro, často pak mají horší koordinovanost a rovnováhu.

Nejlevnější silikony hradí pojišťovny

Místo se vyplňuje buď silikonovými implantáty, nebo pokud je to možné, vlastní tkání převážně z břicha. To je ovšem náročnější a nemusí se vždy uchytit, více žen tedy volí silikon. Jeho nejlevnější formu u nás hradí pojišťovny, někdy se však čeká skoro rok. Pokud chcete lepší, pak už je na vaší peněžence nejen samotný implantát, ale také zákrok, což stojí desítky tisíc korun.

V nemocnici na oddělení plastické chirurgie si pak pobudete opět cca týden, dalších šest musíte nosit elastické spodní prádlo. Běžnou fyzickou aktivitu zvládnete po měsíci, náročnější akce až zhruba za čtvrt roku. Pak už ovšem budete stejně akční a krásná jako dříve.

Tetování bradavek

Tetování je skvělou volbou, pokud vám odeberou i bradavky. Není to nic strašného. Používají se na něj lokální anestetika, a tak nebudete nic cítit. Lékařské pigmenty, které zaručí barvu, jsou vyráběné v mnoha odstínech – nehrozí tak, že bude bradavka vypadat nepřirozeně. Navíc jsou hypoalergenní.

Hojení trvá přibližně 10 dní. Cena závisí na konkrétním tetovacím studiu, za oba prsy počítejte s cca 3 tisíci korunami. Někteří tatéři to dělají i zdarma.