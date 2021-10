Žena po rakovině neviděla svá prsa přes 20 let, říká tatérka bradavek

Dělat permanentní make-up a líčení je v posledních letech populární, stále více žen se na tento druh zkrášlování zaměřuje, ovšem tetovat prsní dvorce a bradavky je hodně specifický směr. Jak jste se k této práci dostala?

Poprvé jsem se s touto tématikou setkala na konferenci v Bělehradě. Uvědomila jsem si, že spousta z nás má ve svém nejbližším okruhu přátel či rodiny někoho, koho tato nemoc zasáhla. Postihlo to i několik mých blízkých, a to mě právě vedlo k rozhodnutí, že chci pomáhat alespoň způsobem, kterým pomáhat umím a ve kterém jsem dobrá. Navíc, viděla jsem různé technické postupy, ale většinou nenabízely realistický vzhled. V některých se pouze tečkovalo a práce byla velmi zdlouhavá, výsledek postrádal detaily. U jiných zase byla použitá jednobodová jehla, která opět prodlužovala délku zákroku. Mikropigmentace areoly je ve světě již přes 20 let, ovšem techniky a výsledky byly úplně někde jinde, proto bylo načase to změnit.

Začátky zajisté musely být velmi náročné v mnoha ohledech. Zavázala jste se k jistému poslání, pomoci, nezklamat již tak podlomené ženy...

Když jsem s tímto zákrokem začínala, moje první klientka měla za sebou už 16 operací a svá prsa v původní formě neviděla přes 20 let. Byl to opravdu dojemný okamžik, kdy se na sebe poprvé po mém zásahu podívala do zrcadla a rozplakala se štěstím, že si opět připadá jako zdravá žena. Vnímala jsem to jako pomyslný hnací motor kupředu. Bylo to silné. Doteď zažíváme při práci velmi intenzivní pocity.

Tetování dvorců a bradavek navrací ženám sebevědomí.

Už jste naznačila, že se při práci setkáváte s těžkými osudy žen, jistě vás vyprávění jejich příběhů vnitřně zasáhne, je nějaký příběh, který vám opravdu utkvěl v paměti, kromě výše popsaného?

Asi před dvěma lety jsem se setkala s ženou, jejíž diagnóza byla nevyléčitelná. Prognóza byla několik měsíců života. Měla malou dceru, před kterou si přála tuto realitu co nejdéle utajit a vypadat jako by se nic vážného nedělo. S mojí kolegyní Veronikou jsme se jeden den sešly a udělaly jí radost v podobě areol i obočí zdarma. Přijela na zákroky v doprovodu manžela a bylo vidět, jak krásný vztah spolu mají. V pauze mezi zákroky si k němu sedla na gauč, hladila ho ve vlasech a využívali každé minuty vzájemné přítomnosti.

Tento příběh mě zasáhl nejvíc díky pozitivní energii, kterou tato žena vyzařovala. Neustále se usmívala a byla to neuvěřitelně příjemná bytost. Po práci jsem šla domů a myslela na to, jak nicotné jsou všechny problémy, které se nám v daný okamžik zdají důležité, ale nejsou. Ve chvíli, kdy se setkáte s nemocným člověkem, žebříček vašich dosavadních hodnot se zbortí a postaví celý od začátku. Vidíte štěstí v přítomném okamžiku, ve zdraví všech blízkých a přestanou vás trápit malichernosti. Moje klientky mi za zákrok děkují, ale já děkuji jim, protože mi svou velkou silou dávají energii a životní smysl.

Slýchávat silné příběhy, vidět na vlastní oči ženy, co stály, stojí tváří v tvář smrti, se musí odrazit na vaší psychice? Pláčete třeba někdy po ukončení práce?

Vyslechnutí všech těchto příběhů je pro psychiku velmi náročné, přiznávám, a ano, ve chvílích, kdy mě klientka nevidí, se mi několikrát sklouzla slza po tváři. Nicméně naše klientky jsou velké bojovnice a na zákrok se vždy ohromně těší, takže je třeba být profesionální, místo vlastních slz lítosti vykouzlit slzy štěstí. A ty se objevují v našem studiu velmi často. Okamžiky po dokončení zákroku jsou kouzelné momenty, nelze je jednoduše slovy popsat.

Mastektomie je jednou ze základních chirurgických metod léčby karcinomu prsu. Z psychologického hlediska je to velká zátěž, která pokaždé při pohledu do zrcadla může ženě připomínat, čím vším si prošla. Takto velký zásah na ženském těle ovlivňuje nejen psychický stav ženy, ale především způsobuje negativní obraz vlastního těla. Nejčastěji se projevuje neochotou podívat se na své tělo v zrcadle, nespokojeností se svým tělesným vzhledem a subjektivní ztrátou atraktivity. Své tělo pak ženy často hodnotí jako divné, ošklivé a neúplné a sebe samy považují za deformované, nepravidelné či neproporcionální.

Přiměla vás vaše práce více se zajímat o prevenci rakoviny prsu?

Rozhodně ano, docházím díky tomu pravidelně na kontroly. Nejmladší klientce bylo 30 let a tento věk není vůbec ojedinělý, což je děsivé. Myslím si, že je důležité své tělo hlídat, protože tyto pravidelné kontroly mohou ženám zachránit život.

Technika areola, kterou provádíte, ovšem není jediným způsobem, jak získat zpět prsní dvorec a bradavku, je to tak?

Plastičtí chirurgové umí domodelovat bradavku z jiné tkáně, ovšem tato operace není vhodná ve všech případech a není jisté, že požadovaný tvar po vyhojení zůstane. I po této operaci je ovšem potřeba vždy dopigmentovat. My technikou areola ladíme poslední díl skládanky, díky které se každá žena cítí sama sebou. Konkrétně dotváříme pomocí strojku 3D efekt přirozeného prsního dvorce a bradavky po chirurgických zákrocích. Ženy většinou o své dvorce přijdou následkem zamezení recidivy zhoubného nádoru nebo při kompletní transplantaci tkáně. Pokud je kůže v této oblasti moc zjizvená nebo je velmi křehká po chemoterapii, doporučuje se mikropigmentace. Jde o neinvazivní bezbolestnou metodu, při které se používá lokální znecitlivující krém.

Popsala byste i jiné výhody tetování areol oproti modelování bradavek z kůže, které je v Česku nejčastějším zákrokem po mastektomii?

Téměř 100% úspěšnost při hojení, protože je to velmi šetrná a neinvazivní metoda, při které se používá pouze lokální znecitlivující krém. Rychlá a bezproblémová rekonvalescence. Efekt mikropigmentace je realistický a mnohdy vypadá lépe než modelace bradavky chirurgickým způsobem. Mikropigmentace je vždy potřebná i po chirurgické modelaci bradavky, kdy je nutné dopigmentovat okolí dvorce pro realistický efekt.

Potkala jsem velké množství žen, které prošly rakovinou prsu, vyslechla příběhy našich klientek a vím, že jejich boj byl běh na dlouhou trať. Myslím si, že by se mělo dostat do povědomí širší veřejnosti, jak vypadá reálný lékařský výsledek chirurgického zákroku a že existuje další možnost pro jeho zdokonalení. Mým přáním je, aby se mikropigmentace areoly stala součástí léčby, kterou hradí zdravotní pojištění, jelikož pak by bylo možné pomoci každé ženě, která během operace ztratila část sebe.

Mikropigmentace areoly je náročná, ale výsledky jsou úžasné. Foto: Archiv: Christina Pidlozná, #christyforwomen

Permanentní make-up ovšem trvalý není, jak je to s tetováním areol? Musí se chodit na pravidelné korekce?

Každé z žen se mění velikost a odstín samotných dvorců a bradavek s věkem. Například při těhotenství bradavka ztmavne, naopak ve zralém věku můžou vyblednout. Proto volím permanentní barvy, které mají životnost 3–7 let v závislosti na typu kůže a dalších fyziologických faktorech. U mladších klientek to má další výhodu v případě, že by podstoupily nějakou změnu ve formovaní poprsí. Pak je totiž možné dále upravovat rozmístění dvorců podle nové modelace. I klasické tetování je však potřeba obnovovat cca po 10 letech, oživovat barvy a kontury.

Stává se, že klientka není s „tetováním“, i když jde o perfektně provedenou práci, ve finále spokojená? Že třeba čekala jiný výsledek?

V našem salonu jsem se s tím upřímně nesetkala. Nicméně už jsme měly pár klientek, kterým jsme dělaly předělání starého tetování z jiného salonu, a tam úplná spokojenost nebyla, byl použit například tmavě hnědý pigment, který se zahojil až do studeného tónu, a areoly vypadaly opravdu nereálně. Tetování přes jizvy je velmi náročná disciplína, jelikož nemůžete dopředu garantovat, zda se barva v oblasti jizvy chytne. V takových případech na to klientky předem upozorňuji a domluvíme se v budoucnu na korekci, kdy vypadnutý pigment doplníme.

Hradí tento zákrok pojišťovny?

Bohužel v České republice ne, byť je o to obrovský zájem. Mezi výkony hrazené pojišťovnou patří „rekonstrukce prsu po částečném či úplném odnětí“ dále pak i plastickou chirurgií vytvořené nové bradavky a prsní dvorce. Pod to ovšem nespadá rekonstrukce prsních dvorců formou tetování resp. 3D mikropigmentace, a to i přes to, že jde v některých případech o jedinou možnost obnovy. Chtěli bychom proto usilovat o zařazení mikropigmentace prsou po chirurgickém zákroku mezi výkony hrazené pojišťovnou. Je ovšem potřeba zmínit, že technika areola je velmi důležitý zákrok, kdy dotváříte „celkový obraz“. Vracíme tělu poslední nejdůležitější detail, díky kterému se dá opticky schovat asymetrie prsů, jizvy a jiné nedokonalosti.

Kolik tato služba stojí?

Z mojí vlastní iniciativy klientkám po mastektomii provádíme tyto zákroky zdarma. Především je to kvůli tomu, že spousta žen by si zákrok nemohla finančně dovolit, a tak je o to opravdu obrovský zájem. Poprvé jsem s tím začala před třemi lety. Od té doby jsem udělala radost spoustě žen jak v České republice, tak i v zahraničí. A právě takhle vznikl můj projekt #christyforwomen, kdy provádím tyto zákroky bez nároku na honorář v rámci podpory a pomoci ženám, které postihla rakovina. Co se týče financí, tak se běžně tyto služby pohybují v rámci deseti tisíc a více.

Když vaši službu poskytujete zdarma, jak moc to zasahuje do vaší běžné práce? Dostane se na všechny čekatelky?

Moje pracovní náplň spočívá nejen v zákrocích, ale také vzdělávání dalších artistů. Navíc doteď jsem měla každý měsíc alespoň jednu cestu do zahraničí na Masterclass nebo konferenci. Mé časové možnosti jsou omezené i tím, že musím svoji pracovní dobu podřídit své tříleté dceři. Každý měsíc se ale i tak snažím provést 5 zákroků zdarma. O zákrok je tak obrovský zájem, že čekací lhůty se prodlužují na rok až dva. Bylo jasné, že mé ruce nestačí na všechny ženy, které se na mě obrátí, a tak jsem se rozhodla tuto techniku učit. Nyní s kolegyněmi u nás v akademii tuto službu nabízíme všechny, a tak zvládneme udělat mnohem více dobrých skutků.

