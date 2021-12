Zhoubný nádor prsu nebolí. U mužů je samovyšetření lehčí, říká lékařka

Kolik mužů ročně postihne zhoubné onemocnění prsu?

V průměru je to okolo 70 mužů. Onemocnění se týká spíše starších ročníků, nejčastěji ve věku mezi 60 a 70 lety. U mladších je tato diagnóza velmi vzácná.

Jaké jsou hlavní příčiny rakoviny prsu u mužů?

Vlastně jsou stejné jako ty, co podmiňují vznik rakoviny prsu u žen. V prvé řadě je to hormonální výbava, hlavně tedy estrogeny. Žena je jejich účinkům vystavena od puberty do konce přechodu, tedy několik desetiletí. Tuková tkáň obézních mužů tyto hormony také produkuje a jejich nadměrná tvorba se může spolupodílet na vzniku karcinomu prsu. Dalším rizikovým faktorem je ozařování na oblast hrudníku, například pro hematologické zhoubné onemocnění. A podobně jako u žen existují i u mužů dědičné formy rakoviny prsu spojené s genovými mutacemi BRCA 1 a BRCA 2.