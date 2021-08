Co víte o pohybovém aparátu? Soutěžte v kvízu o jednu z deseti cen

Vědomostní kvíz o pět online kurzů tradiční thajské masáže a pět kloubních výživ bude probíhat od úterý 24. srpna do 31. srpna do 10:00. Obě ceny věnuje do soutěže firma Dr.Nek.

Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.



Výherce uveřejníme zde v článku v úterý 31. srpna během dne a budeme je informovat i e-mailovou zprávou.

Pravidla soutěže najdete zde.