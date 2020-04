Koronavirus jsme překonali, líčí vyléčení pacienti

Průvodčí se nakazil v práci

Jiří Nevrla měl typické příznaky nemoci.

„Tak jsem bohužel v Praze jeden z těch, co jsou na koronavirus pozitivní,“ popisuje onemocnění COVID-19 mladý průvodčí Jiří Nevrla. V zahraničí prý necestoval, nejspíš se nakazil v práci, ve vlaku od cestujících, ale možná třeba i v metru nebo v supermarketu.

První příznaky se objevily ve čtvrtek 12. března, to jsem byl naposledy v práci. Začal jsem trochu kašlat – jen takový menší suchý kašel. Večer jsem cítil mírnou teplotu, ale teploměr ukazoval jen 36,2,“ popisuje první den. Pak se stav zhoršoval. „V pátek kašle přibylo, teplota večer už nad 37. V sobotu ráno už 37,5, kašel během dne zesílil,“ popisuje druhý a třetí den. Tehdy vyrazil na Bulovku na testy.

Jak se koronavirus šíří Co je klíčové Po přenosu vzduchem je přenos dotykem druhý nejčastější způsob šíření koronaviru. Podle americké studie, ze které vychází i opatření v Česku, přežívá virus nejdéle na kovu a plastu. Třeba na autobusovém madle se může udržet až tři dny. Klíčové je proto časté mytí rukou a pravidelné dezinfikování. „Doporučujeme dezinfikovat nákupní košíky, stejně tak kliky, madla, dveře – a to alespoň jednou za hodinu,“ vyhlásil šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Co se týká jednotlivých materiálů a přežívání viru, tak pro sklo, plast, dřevo, kov nebo keramiku platí 3 dny, bankovky a karton 1 den, vzduch 30 až 180 minut, minimální riziko představuje oblečení. (jos)



Během čekání 3,5 hodiny mě začala bolet hlava, když jsem se vrátil domů, bylo mi fakt blbě. Jednou jsem zvracel, teplota už 38, kašel o něco větší. Vzal jsem si paralen, který mi pomáhá na teplotu, v neděli ráno už mi bylo lépe,“ popisuje Nevrla s tím, že celý den pospával, byl slabý, neměl chuť k jídlu a kašel se ještě zvětšil. Nejhorší chvíle ale přišly v neděli večer.

„Horečka 39 stupňů, což jsem neměl mnoho let, kašel, zimnice, třásl jsem se pod peřinou, i když jsem byl oblečený. Skoro jsem volal sanitku, tak bídně mi nebylo už roky. Nakonec jsem si vzal další paralen a kolem 20:30 hodin šel spát.

V pondělí ráno to už bylo o dost lepší,“ říká. V poledne mu pak volali z nemocnice, že je pozitivní. „Typické příznaky koronaviru jsem měl snad do puntíku. Nepodceňujte to, snadno můžete nakazit ostatní. U mne to bylo riziko práce, stejně jako mohou teď onemocnět pokladní a jiní,“ uzavírá Jiří Nevrla.

Eva a Petra natočily video, v němž mluví o tom, jak situaci zvládají.

Zpověď kolující po internetu vyslaly do světa i Eva Mazánková a Petra Vychytilová, dvě studentky z Prahy, které se s koronavirem léčí ve společném bytě. Eva se v polovině března nakazila jako první, zřejmě v pražské MHD. Hned od začátku se u ní projevila horečka. Za pár dnů první příznaky pociťovala i Petra. „Nejdříve mě začalo škrábat v krku a na průduškách, zhluboka se mi špatně dýchalo. Druhý den se přidaly horečky 39 stupňů, s paralenem 37, bolí mě hlava, plíce, oči, celé tělo. Cítíte se, jako kdyby vám bouchla hlava. Obě jsme teď hodně unavené,“ vypráví Petra.

Jako léčba byl dívkám doporučen klid doma a na horečku brát paralen. „Naštěstí je o nás postaráno, sestra nám objednala jídlo, šéf z práce poslal nákup, takže děkujeme všem. A chraňte se, noste roušky, můžete být dlouho bez příznaků a přitom nakazíte hodně lidí. Chovejte se k sobě tak, jako byste nemoc už měli, je to dobrá prevence,“ uzavírá Eva. „Nebuďte sobečtí a noste roušku. Chraňte i druhé. Snažte se být doma, dezinfikujte si ruce. Noste rukavice. Stačí totiž zmáčknout tlačítko ve výtahu po někom, kdo je nemocný,“ vzkazují studentky Eva a Petra.

Fotbalista i miliardář s virem

Koronavirem se nakazil i bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek, držitel zlaté olympijské medaile z Moskvy a evropského bronzu z roku 1980.

Ladislav Vízek

„Týden jsem byl doma a měl horečky. Žil jsem v domnění, že jsem nastydl. Sem tam se příznaky podobaly koronaviru, jenže člověk si to nechce přiznat,“ prozradil portálu iSport.cz. Když už bylo Vízkovi lépe, dozvěděl se, že se nakazil od kamaráda z mariáše. Nato mu volala epidemioložka, šel na testy, kde se nákaza potvrdila. „Není to nic příjemného, neskutečně protivný bacil. Je to jako houpačka, chvíli je vám dobře, pak zase zle,“ konstatoval Ladislav Vízek s tím, že o seniory má strach, sám zhubl 10 kilogramů. Nákazou si prošel i podnikatel Daniel Křetínský, který patří mezi deset nejbohatších Čechů. Miliardář působící v průmyslu i mediálním trhu netuší, kde se nakazil.

První příznaky nákazy koronavirem se zkraje března objevily i u Britky Clare Geradaové, šedesátileté praktické lékařky z jižního Londýna. Nejspíš se nakazila cestou z New Yorku, kde byla na lékařské konferenci.

Lékařka: Je mi šedesát, ale nebála jsem se. Stovky smrtelných případů COVID-19 hlásí Anglie. První příznaky nákazy koronavirem se zkraje března objevily i u Britky Clare Geradaové, šedesátileté praktické lékařky z jižního Londýna. Nejspíš se nakazila cestou z New Yorku, kde byla na lékařské konferenci, a to, že jí po návratu nebylo dobře, přisuzovala dlouhé cestě. Domů se vrátila v neděli 8. března ráno, v pondělí normálně nastoupila do práce.

„Už v úterý jsem byla dost unavená a objevil se velmi mírný suchý kašel, který občas dostanete po dlouhém letu. Brzy se ale rozvinula hrozná bolest v krku. Vím, že u koronaviru by být neměla, já ale cítila, jako bych měla v krku nože,“ popsala pro britský list Daily Mail. Následně se objevila horečka.

„Tehdy mě napadlo, zda by to nemohl být koronavirus. Kupodivu jsem se necítila vystrašená, protože nemám žádné základní zdravotní problémy a ráda a často chodím na procházky,“ říká. Zavolala do nemocnice, kam pak došla na testy, po návratu domů padla do postele.

„Kvůli vysoké horečce jsem spala neklidně, ale skoro pořád. Přinutila jsem se hodně pít, hlavně studenou limonádu, protože ústa a nos jsem měla plné bolestivých boláků. Každých osm hodin jsem si vzala dva paraleny,“ vzpomíná na léčbu. Nejhorší byly čtyři dny od prvních příznaků, pak se stav začal zlepšovat. Karanténu s ní sdílel i manžel, který kupodivu neonemocněl. „Spal v jiné místnosti, nádobí, ručníky, všechno jsem umyla či vyprala hned po použití, zároveň jsme se snažili se v bytě skoro nepotkávat,“ popisuje domácí opatření. Psa venčil soused, jídlo donesli přátelé. „Lidé byli fajn, ale strašně fascinovaní, že mám koronavirus, měli spoustu otázek, protože nemoc neznají,“ vzpomíná Geradaová.

Horečku si „hýčkejte“, teplo v těle likviduje virové infekce

Pitný režim má svá pravidla Například člověk s hmotností 60 kilogramů běžně potřebuje 2,1 litru tekutin, při teplotě 38 °C to je 2,35 l a při 39 °C už 2,63 l. U osmdesátikilového jedince jsou hodnoty znatelně vyšší. Běžně potřebuje 2,8 l tekutin, při teplotě 38 °C to je 3,14 l a při 39 °C už 3,51 l. K tomu je ještě třeba připočítat ztrátu tekutin pocením, tedy nejméně půl litru. (vrm)

Patří mezi často skloňované příznaky, které mohou provázet onemocnění COVID-19. Přesto se horečka ani nyní zdaleka netýká pouze případů, ve kterých figuruje koronavirus. Může mít tedy sice různý původ, avšak recept, jak horečku ustát, je pokaždé v zásadě stejný. O horečce se dá mluvit tehdy, kdy nám teploměr ukazuje více než 38 stupňů Celsia. Hodnoty nad 37 stupňů znamenají pouze zvýšenou teplotu. Značné riziko pro oběhový systém, poruchy vědomí i dehydrataci už představují mezi 40 a 41 stupni. Smrtící pak bývá stav, kdy teplota vystoupá nad 42 stupňů.

Odborníci však radí vnímat horečku především jako léčebný proces. „Virové infekce z 90 až 95 procent likviduje teplo. Čili horečka. Takže jakmile dostanete horečku, nesnažte se jí zbavit, naopak si ji hýčkejte,“ říká Luboš Pantůček, lékař věnující se celostní medicíně. Horečka nejen že bojuje s viry, zvyšuje také rychlost a sílu imunitní reakce a v neposlední řadě omezuje aktivitu a množení buněk, které zasáhl virus. Horečka má několik fází, přičemž při té první – latentní – se teplota ještě nemění. Při druhé už roste a dostavuje se pocit chladu, mnohdy také svalový třes a stoupá bazální metabolizmus, kůže je studená.

„Po dosažení maximální teploty ve třetí fázi je kůže teplá, červená a suchá, s každým stupněm Celsia stoupá tepová frekvence o 8 až 10 tepů. Čtvrtou fází je ústup teploty k normě, kůže je teplá, červená, vlhká, dochází k poklesu tlaku a optimálně k pocitu žízně. V této fázi hrozí dehydratace,“ vysvětluje Tamara Starnovská, spolupracovnice AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie.