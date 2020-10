Co dělat, když mám podezření na koronavirus?

Informace o koronavirové pandemii se na nás valí ze všech stran. Spousta lidí se v nich ztrácí a neví, co v konkrétních situacích dělat, jak se chovat, kam se obrátit – aby ochránili zdraví své i všech lidí ve své blízkosti. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví (MZ) a klinikou EUC jsme pro vás připravili odpovědi na základní situace, do nichž se v současné situaci můžete dostat.



Podle čeho mám poznat, že bych mohl mít koronavirus? Jaké jsou nejčastější příznaky?

EUC: Mezi hlavní příznaky onemocnění se řadí zvýšená teplota, suchý kašel, ztráta čichu a chuti, únava.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz.

příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Bolí mě v krku, rýmu, mám lehkou teplotu kolem 37 ˚C, malátnost, ale s nikým pozitivním jsem se nesetkal. Co mám dělat?

EUC: Pokud nedošlo ke kontaktu s pozitivním člověkem a nemáte další závažná chronická onemocnění, tak zůstaňte doma. Pokud příznaky neodezní do 3 dnů, kontaktujte lékaře.

Co když jsem se potkal s pozitivním pacientem?

EUC: Pokud máte výše zmiňované příznaky, poraďte se se svým praktickým lékařem – telefonicky či e-mailem. Pokud tento pozitivní člověk i jeho kontakt (v tomto případě i vy) měli po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a nemáte příznaky, nově nebudete muset do karantény.

Podmínkou je, že nesmí jít o improvizovanou roušku - šátek, triko a podobě. Sledujte každopádně svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od setkání s pozitivním člověkem a v případě potíží trvajících déle než tři dny telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékař či hygienická stanice určí, kdy po případném kontaktu s nakaženým je již průkazná pozitivita a je test potřeba absolvovat.

MZ: Doporučujeme nainstalovat si do svého chytrého telefonu aplikaci e-Rouška, která pomáhá upozornit na rizikové kontakty s pozitivně testovanými osobami. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Mám e-roušku a přišlo mi oznámení, že jsem se setkal s rizikovým kontaktem. Co mám dělat?

MZ: V takovém případě je vhodné poradit se o dalším postupu se svým praktickým lékařem.

Na koho se mám obrátit o víkendu, když můj lékař neordinuje?

MZ: V případě podezření na onemocnění covid-19 je nezbytné kontaktovat svého praktického lékaře. O víkendu je možné se poradit na bezplatné informační lince 1221, a to v čase od 9 do 16:30 hodin, v pracovní dny pak od 8 do 19 hodin.

Pokud mi lékař či hygienická stanice určí, že mám jít na test, jak se dostanu k žádance?

EUC: Žádanka přijde elektronicky do systému. Pokud si přejete mít žádanku u sebe, požádejte o ni lékaře, který vám ji vystavuje, ten vám ji může i vytisknout. Testování je potřeba u všech epidemiologicky významných kontaktů či tam, kde to doporučila hygiena či lékař, a to ve všech věkových kategoriích, včetně dětí. Jde o zákonnou povinnost, rodiče jsou povinni se s dítětem na test dostavit. Testování dětí není odlišné od testování dospělých.

Jaká je platnost žádanky na testování?



EUC: Máte-li žádanku, tedy jste k vyšetření indikován lékařem či hygienickou stanicí, musíte jít na test co nejdříve to bude možné.

Mohu jít na test i bez žádanky od lékaře nebo hygienické stanice?

EUC: Ano, test můžete absolvovat jako samoplátce, v takovém případě žádanku nepotřebujete. Absolvování vyšetření, které hradí zdravotní pojišťovna, má svá pravidla. Indikovaný je ten, kdo je nemocný a trpí některým z příznaků (například suchý kašel, ztráta čichu a chuti), nebo komu vyšetření nařídila hygienická stanice.

MZ: Přehled odběrových míst nejen pro samoplátce včetně pravidel, jak se na těchto místech chovat, najdete zde.

Jak se mám na testy dostavit, když nemám auto? Nemůžu nakazit někoho v MHD?

MZ: Pokud se daný jedinec nachází v domácí karanténě, neměl by cestovat na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. V indikovaných případech lze odběr provést pomocí mobilního odběrového týmu.

Za jak dlouho mám očekávat výsledky testu a jakou cestou se je dozvím?

EUC: Běžně je dnes výsledek testu k dispozici do 48 hodin, klient ho obdrží zabezpečenou SMS zprávou nebo emailem.

Jak dlouho trvá karanténa?

MZ: Pokud byl daný jedinec v bližším kontaktu s nakaženým jedincem a na základě epidemiologického šetření byl shledán jako epidemiologicky významný kontakt, je nezbytné, aby setrval v desetidenní karanténě ode dne pozitivního odběru. Karanténu nařizuje praktický lékař, popřípadě zaměstnanec hygienické stanice.

Kdo mi vystavuje neschopenku?

MZ: Neschopenku vystavuje praktický lékař.

Co když je pozitivní člen rodiny, ale mně vyšly testy negativní. Jak mám postupovat?

EUC: I když vám vyjde test negativní, přesto musíte zůstat deset dní v karanténě. A to od doby pozitivního testu člena rodiny.

Jak doma léčit koronavirus?

EUC: Bohužel žádná účinná domácí léčba neexistuje, doporučujeme stejné postupy jako u ostatních virových onemocnění. Důležitá je už samotná prevence, tedy zdravý životní styl, dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu, zdravá strava včetně doplňování vitaminů. K léčbě horečky poslouží paracetamol nebo ibuprofen, dostatek tekutin, podpůrná léčba – zinek. Léky, které se v této době zvláště doporučují: zvýšené dávky vitaminu D a C, malé dávky antihistaminik ve stejném dávkování jako na sezonní rýmu (toto doporučení je pouze na základě zkušeností z praxe, není podloženo studiemi).

Když mi skončí karanténa, musím znovu na testy?

EUC: Po skončení karantény se již další kontrolní test neprovádí a můžete se vrátit do běžného života.

Pomoci může i postupový diagram mladých nadšenců

Inženýr Petr Matějů, student Ph.D. Fakulty tropického zemědělství na ČZU v Praze, a Jiří Sýkora student 4. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy chtěli přispět v boji s SARS-CoV-2 a vytvořili postupový diagram, který vás navede, jak se chovat, pokud jste byli v kontaktu s nakaženým, či na sobě pozorujete příznaky nemoci covid-19. Vytisknout si ho můžete zde.