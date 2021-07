Jednoduché rady, které vám konečně pomohou přestat s kouřením

Enzym, který odbourává nikotin dřív, než se může dostat do mozku, a tím sníží závislost na kouření cigaret? Zní to příliš hezky, než aby to byla pravda, přesto to ale může skutečně fungovat. Vědcům se totiž podařilo izolovat bakteriální enzym, který měl při pokusech na krysách přesně tenhle účinek. Jeho další předností je, že snižuje abstinenční příznaky a podává se jen jednou denně. Brzy budou probíhat klinické testy, není ale zatím stanoveno datum, kdy se bude moct účinná látka začít používat.

Co by vám už teď mohlo ulehčit odvykání

Poraďte se se svým lékařem a rozhodněte se, co by pro vás bylo vhodné. Mnoho kuřáků sází na nikotinové přípravky (například náplasti), behaviorální psychoterapii nebo na hypnózu. A nápomocné by vám při odvykání mohly být i naše tipy.