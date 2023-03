Žena radikálně zhubla, s přebytečnou kůží jí pomohla plastika

S cvičením Kate začínala vždy až večer, kdy uložila svého syna. Začátky pro ni nebyly jednoduché, protože dlouhá léta nebyla na pohyb zvyklá. Jak sama uvedla, bylo to pro ni velmi bolestivé. Dřina se ale vyplatila, protože se jí nakonec podařilo shodit desítky kilo i bez operativního zmenšení žaludku.

„K proměně mě motivovala má kamarádka, která se do cvičení sama pustila a byly na ní vidět výborné výsledky. Už jsem nechtěla zažívat kvůli postavě muka. Zažila jsem si několikrát šikanu ze strany svých partnerů, kteří mě slovně napadali a byl to začarovaný kruh,“ svěřila se.

Když zhubla, bylo jí hned jasné, že se vytahané kůže nedokáže sama zbavit. Plastika byla ale velmi nákladnou investicí, na kterou chvíli musela šetřit. „Zvažovala jsem, jestli to mám opravdu udělat. Pak jsem si ale řekla, že nepiji alkohol, nekouřím, nechodím nikam ven. Zkrátka proč bych si neudělala radost,“ uvedla pro server Walesonline. Operace ji přišla v přepočtu zhruba na osm set tisíc korun. Levná záležitost to tedy opravdu nebyla.

Dnes říká, že kdyby se správně stravovala, mohla si ušetřit dost trápení a peněz. „Jako dentistka jsem přes den neměla příliš času na jídlo, doháněla jsem to večer a jedla jsem jídla z rychlého občerstvení. Dělala jsem přesně to, co bych dělat neměla. Dnes už jsem poučená,“ doplnila s tím, že si nyní zakládá na zdravé stravě a každý den se hýbe. „Už si ani nedovedu představit, že by to bylo jinak,“ dodala.