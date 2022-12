Žena spí s dětmi od mala v jedné posteli, dnes už jsou v pubertě

Obě děti mají vlastní pokojíčky i postele. Na spaní je ovšem nevyužívají, nejlépe je jim s matkou. Pro mnoho lidí je spaní s takto velkými dětmi divné. Z hloupých komentářů lidí si však Bernie nic nedělá.

„Kdyby děti nechtěly být v naší ložnici, samozřejmě mohou spát u sebe. Zatím si přejí být se mnou. A to už se u nich projevuje puberta. Jsme si opravdu velmi blízcí. Díky škole, práci a kroužkům se nám každý den nedaří sejít společně u oběda nebo večeře. Usínání v jedné obří posteli je tak pro nás chvíle, kdy si můžeme o všem popovídat a pořádně se obejmout,“ uvedla maminka dětí.

Podle Bernie se mnoho lidí společného spánku bojí především kvůli intimnímu životu. Ten má ale žena prý naprosto v pořádku a říká, že intimnosti nemusí patřit jen do postele. Navíc má pocit, že děti jsou díky společnému spánku samostatnější a sebevědomější. „Je to asi paradox. Hodně lidí mi říká, že se na mě budou příliš upínat. Je to ale naopak. Jsou velmi sebevědomí a soběstační,“ dodala pro portál Dailystar. Podle ní je zkrátka společný spánek cesta ke spokojenému vztahu s dětmi.