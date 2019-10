Hygiena našich předků: éra špinavých lidí trvala několik století

Éra špinavých lidí v nepraných šatech trvala několik století – konkrétně do doby prvních nábožensko-vojenských výprav v 11. a 12. století, které papežové vysílali proti muslimům na východ. A tam se najednou zjistilo, že těmhle pohanům a kacířům evropští rytíři nesahají, co se týká hygieny, ani po kotníky. A taky se zjistilo, že ta čistota je vlastně docela fajn.



Myšlenka vybudovat vlastní lázně se proto rychle rozšířila i směrem do „civilizace“, na Západ. Nejdřív to byla bohatá Itálie, pak i další země. Do těch českých lázně dorazily někdy v 15. století. Říkalo se jim lazebny a kromě očisty sloužily i k ukájení tělesných žádostí.

Počestné ženy se jim raději vyhýbaly – bály se nákazy a nechtěného otěhotnění, věřilo se totiž, že horká voda roztahuje póry, a tím pak do ženského těla snadněji proniknou spermie. A že jich tam plavalo! Nicméně u pánů tvorstva byly lázně velmi oblíbené ještě následující dvě století, než se přišlo na to, že v době morových epidemií pomáhají šířit nákazu. A tak se zavřely a do evropských zemí se vrátila špína…



Sláva parfémům

… a vydržela v nich docela dlouho, přišla totiž doba temného baroka a s ní tvrdošíjné přesvědčení bohatých lidí, že vrstva mastnoty a špíny chrání tělo před nemocemi. Voda se stala nepřítelem číslo jedna a mýdlo i žínku nahradily pudry, parfémy a vonné oleje. Nevzhledné vlasy se překrývaly parukami a k běžnému vybavení každé dámy patřilo drbátko ze slonoviny, jímž se mohla pod náhradní kšticí poškrábat, pastičky na vši a blechy a malé lžičky na čištění uší.