Gatesovy žížaly. Miliardář investuje do „kompostových“ toalet

Kvůli špatným hygienickým podmínkám umírají v Indii stovky tisíc lidí. Podle Světové zdravotnické organizace zemře ročně kvůli průjmové infekci trávicího traktu přes půl milionu dětí mladších pěti let. Podle odhadů Světové banky ještě přibližně čtyřicet procent indické populace vykonávalo v roce 2015 pravidelně svou potřebu venku, což má za následek kontaminaci potravin i pitné vody, píše Business Insider.

Takzvaná Tiger Toilet (tygří toaleta) je zvenčí od klasické indické latríny k nerozeznání. V jejich základech je však vestavěná žížalí základna. Žížaly hnojní, v angličtině právě tiger worms, se hojně využívají při kompostování. Nápad, že se dají využít v sanitárních zařízeních, začali v Indii a dalších rozvojových zemích testovat před pěti lety.

„Žížaly z toalet neuniknou, protože by v suché půdě nepřežily. Aby mohly existovat, potřebují lidský odpad,“ vysvětlil Ajeet Oak, ředitel firmy Tiger Toilet, která speciální záchody v zemi zřizuje.

Bez patogenů

Bezobratlí živočichové odstraňují z odpadu 99 procent patogenů a zanechávají za sebou 15 procent hmotnosti odpadu ve formě kompostového materiálu. Zbytek tvoří voda a oxid uhličitý. Speciální latríny navíc tolik nezapáchají.

Ekologické záchody, které nepotřebují kanalizační systém, označil miliardář Bill Gates za přelomový vynález. „Technologie, které tu uvidíte, jsou nejvýznamnějším pokrokem co se hygienických zařízení týče za posledních 200 let,“ uvedl Gates na čínské konferenci s názvem „Reinvented toilet expo“ na konci roku. Za posledních sedm let investoval do projektů spojených s vývojem žížalích sanitárních zařízení přes 200 milionů dolarů, píše The Economic Times.

Naposledy přispěla nadace Billa a Melindy Gatesových částkou 4,8 milionu dolarů (106,9 milionů korun) Londýnské škole hygieny a tropické medicíny. Pořízení a instalace toalety stojí 350 dolarů, což je necelých osm tisíc korun.

V posledních letech probíhá v Indii nejmasivnější výstavba toalet v historii země. Premiér Módí odstartoval před čtyřmi lety program s názvem „čistá Indie“, jehož cílem je během pěti let postavit na 90 milionů nových toalet na veřejných místech (psali jsme zde). Poskytuje také finanční pobídky lidem, kteří si instalují toalety přímo v domácnostech.

Ne všichni však o takovou pomoc stojí. Analýza výzkumné společnosti Rice z roku 2018 ukázala, že 25 procent dotázaných, kteří mají přístup k latrínám, je stejně z nejrůznějších důvodů nevyužívá.