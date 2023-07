Sexy hasička promluvila o šikaně, může za ni opožděný vývoj centra řeči

„Občas mám problém vyjádřit správná slova. Najednou mi vypadne, co chci říct. Nedokážu nic vyslovit. Snažím se rukama nějak naznačit. Lidé mi nakonec porozumí, ale chvíli to trvá. Moji blízcí jsou zvyklí a přijde jim to roztomilé. Rozhodně to tak ovšem nepřipadalo dětem ve škole. Byla jsem hodně šikanována,“ svěřila se v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.

Jako dítě často mlčela, styděla se promluvit, aby opět nebyla terčem posměchu. Reagovala jen pokyvováním hlavy a hodně času pak doma proplakala. Dětství pro ni nebylo příjemným obdobím a nerada na něj vzpomíná. Chce, aby šikana byla tvrdě postihována.

„Dnes už jsem schopná o tom veřejně mluvit. Chci, aby lidé věděli, jak moc mohou šikanou někomu ublížit. Jak negativně mu ovlivní a vlastně zničí život. Setkala jsem se s lidmi, kteří se styděli, že byli šikanováni. Nikomu o tom neřekli. Ale o tom by se mluvit mělo, stydět by se měli ti, kteří druhým ubližují,“ doplnila.