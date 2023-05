Kráska se příliš chlubila svým tělem, zablokovali jí TikTok

Díky sociálním sítím se proslavila a veškeré její příjmy právě s Instagramem a TikTokem souvisejí. Proto ji zablokování účtu kvůli údajnému prezentování nahoty velmi zaskočilo. Podle svých slov neukazuje nic, co by bylo nevhodné. Nahá se fanouškům nefotí.

„Je to absolutní nesmysl a hodně mě překvapilo, že někomu vadí, když se vyfotím oblečená,“ uvedla na Instagramu, kde ji sleduje téměř milion lidí. Podle Apollonie jde o závist. Často se totiž vypořádává s nenávistnými a závistivými komentáři pod fotografiemi a nepříjemné věci jí lidé píší i do soukromých zpráv.

„Často pro své sledující natáčím videa, kde ukazuji, jak se líčím. Mé sledující to baví a na videích mám zpravidla bílé tričko s dlouhým rukávem, takže opět žádná nahota. Je to směšné,“ postěžovala si.

Setkala se také s tím, že se za ni někdo vydával a po lidech chtěl peníze. Celou věc už nahlásila na policii. „Nějací lidé pod mým jménem žádali po fanoušcích peníze. Oni byli důvěřiví a peníze poslali. Samozřejmě jsem to nebyla já a chci očistit své jméno,“ dodala s tím, že už si bude dávat pozor na to, co sdílí se světem. „Sociální sítě mohou být skvělé, ale také mohou někomu zničit život,“ míní.