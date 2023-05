Čtyřiapadesátiletá trojnásobná maminka má recept na dokonalou figuru

Na sociálních sítích sklízí jednu pochvalu za druhou, setkává se ale i s negativními reakcemi. Někteří lidé nevěří, že za sebou nemá nějaké zkrášlovací zákroky. Sama ale říká, že se opravdu nikdy nijak vylepšit nenechala.

„Život je vzrušující jízda, málokdy máte čas se zastavit. Balancujete mezi prací a rodinou a snažíte se dělat pro všechny maximum. Zároveň byste ale měli myslet i na sebe. V tom je základ spokojeného života. Jakmile uspokojíte své potřeby, bude se vám žít lépe. Když se budete obklopovat milými lidmi, kteří milují život a jsou vděční, budete se cítit zase mnohem lépe,“ uvedla žena.

Jako matka tří dcer se jim snaží jít každý den příkladem. Přiznává, že to není vždy jednoduché. Minimálně jim ale chtěla předat základy zdravého životního stylu. „Cvičím, jím zdravě, medituje, snažím se brát život s nadhledem. Nemračím se na svět a zaměřuji se na to krásné, co mě v životě potkává,“ dodala. To je zkrátka její recept na štěstí i dokonalou postavu. V rychlém občerstvení ji nepotkáte, s balíkem chipsů u televize ji také nikdo nevídá a místo válení se v posteli si jde raději zacvičit jógu pod širé nebe.

Kim je hodně zaneprázdněná. Jak sama uvádí, nezbývá jí čas na sebelítost nebo přemýšlení nad hloupostmi. Pracuje v oblasti marketingu a také dlouhodobě spolupracuje se společnostmi jako je Walmart, McDonald’s, Disney, Mattel nebo Revlon. A také se živí koučinkem v oblasti mezilidských vztahů, rodičovství a financí.

Kromě toho také pomáhá neziskovým organizacím. Jednou z nich je organizace, která se zabývá cystickou fibrózou, rakovinou prsu nebo tlustého. A to vše na počest zesnulé přítelkyně Eriky Heller, která zemřela na rakovinu tlustého střeva už v jednatřiceti letech.