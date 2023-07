Kvůli mimozemskému vzhledu se lidé ženy děsí, polévají ji vodou

„Už od mala na mě lidé reagovali podivně. Když jsem byla v pubertě a začala jsem měnit svůj vzhled, cestou z nedělní mše mě žena před kostelem polila vodou. A dělala to vždy, když jsem vycházela z kostela ven. Myslím, že mě měla za ďábla nebo tak něco,“ uvedla se smíchem žena pro portál Daily Star.

Kvůli vzhledu ji dokonce ve Francii nepustili do jednoho z chrámů, když tam dorazila s rodinou na dovolenou. Dříve se totiž vyžívala v gotickém vzhledu. Oblékala se do černé barvy, měla i černou rtěnku a vlasy a působila temným dojmem. Podle ochranky patřila do satanistické skupiny.

„Dnes miluji svůj mimozemský vzhled. Cítím se tak sama sebou a jsem spokojená. Někteří lidé ani v dnešní době nemohou pochopit, proč se v něco takového měním. Pokřikují na mě na ulici, nadávají, polévají mě vodou. Je to ale součást mého života a jsem s tím smířená, když jsem si vybrala takový vzhled,“ doplnila.