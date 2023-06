Chtěla největší ňadra, pak přišly bolesti a dnes žena plastik lituje

„Dlouho jsem snila o tom, že si jednou dopřeji postavu tvaru přesýpacích hodin. Líbilo se mi, jak žensky můžete vypadat. Oblé křivky pro mě byly něčím nadpozemským. A toužila jsem po největších ňadrech. Proto jsem si nechala vpravit do prsou největší možné implantáty, které si v USA můžete legálně pořídit,“ sdělila. V každém prsu tak měla implantát o objemu 1 250 mililitrů.

Takové implantáty však velmi zatěžovaly její křehkou tělesnou konstrukci a začala mít problémy s páteří. Na nesnesitelné bolesti nezabíraly ani léky a v noci nemohla spát. Nedokázala držet krok se svými syny a byla velmi vyčerpaná.

Ačkoli obrovská ňadra byla jejím snem, rozhodla se raději pro jejich odstranění. „Měla jsem bolesti zad, vystřelovalo mi to do krční páteře i pod žebra. Nemohla jsem se pořádně hýbat, sport nepřipadal v úvahu. Při běhu to bylo tak bolestivé, že jsem se rozbrečela. Už to dál nešlo vydržet. Trpěla jsem také migrénami. Rozhodnutí o vyjmutí implantátů pro mě nebylo snadné, ale bylo nevyhnutelné,“ uvedla pro portál News.

Komplikace s implantáty měla už v osmnácti letech po první plastické operaci. Tehdy dostala infekci a musela jít znovu na sál. I přes tyto problémy se rozhodla pro další zákrok. V minulosti se také svěřila, že ač její život může vypadat jako zalitý sluncem, není tomu tak. Potýká se také s psychickými problémy. Často mívala panické ataky a dlouhodobé úzkosti. Díky medikaci a terapiím se přes tyto obtíže přenesla a dnes věří, že vše zlé už je za ní. Vyjmutí implantátů bere jako nový start a doufá, že svým příběhem pomůže ostatním.