Neměla se dožít čtyřiceti, v šestašedesáti je žena hvězdou kulturistiky

„Když jsem se dozvěděla svou diagnózu v osmašedesátém roce, byla pro všechny cukrovka brána jako nemoc starých lidí a pro mě jako jedenáctiletou holku to byl docela šok,“ uvedla pro Dailystar.

Když jí bylo pouhých čtyřiadvacet let, začaly se u ní objevovat vážné zdravotní problémy. Velmi se jí zhoršil zrak, selhávaly jí ledviny a měla vážné problémy se srdcem. Tehdy si myslela, že už na světě dlouho nebude a pomalu se smiřovala se smrtí.

„Žila jsem dalších deset let, než se stav opět velmi zhoršil. Musela jsem chodit na dialýzy a byla na čekací listině kvůli vhodnému dárci orgánů. Nakonec mi transplantovali obě ledviny od čtyřiadvacetileté ženy, která měla autonehodu. Tehdy to byl velmi nebezpečný zákrok, který málokdo přežil. A vidíte, vše dopadlo dobře. Jsem tu,“ směje se žena, která každý den v šestašedesáti letech chodí do posilovny a s kamarády se věnuje kulturistice.

Po transplantaci ledvin jí čekala ještě operace srdce. I ta dopadla dobře. Ačkoli měla zdravotní problémy, cvičila celý život. Snažila se být ve formě a nevzdávala se sportu ani po operacích. „Vždy jsem vše dělala tak, abych si neublížila. Ale bez pohybu si život nedovedu představit. Plně jsem se sportem na profesionální úrovni začala ale až po padesátce,“ doplnila. Dnes je pro mnohé velkou inspirací, protože překonala vážné zdravotní problémy i další životní překážky a nevzdala se. V důchodu je ve skvělé formě a užívá si života plnými doušky.