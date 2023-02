Muž chtěl mít dokonalé tělo, kvůli injekcím z černého trhu málem zemřel

Poprvé podstoupil plastickou operaci už v patnácti letech. Nyní má za sebou zvětšení poprsí, vpravení implantátů do paží, nohou a nechal si transplantovat vlasy, aby měl dokonale vyrýsovaný obličej.

„Neměl jsem dostatek vlastního tuku potřebného k tomu, aby mi ho vpravili do zadku. A nechtěl jsem v zadku silikonové implantáty, protože mi právě tam připadají hodně nepřirozené. Tak jsem zvolil variantu silikonových injekcí,“ svěřil se muž.

Do zadnice mu je aplikovala zdravotní sestra, která ordinovala u sebe doma v bytě. Ačkoli byl proces aplikace injekcí v tomto směru nestandardní a neodehrával se na specializované klinice, Tyler měl pocit, že je vše v pořádku. Za jednu návštěvu zaplatil v přepočtu necelých pětatřicet tisíc korun a zprvu byl z výsledků nadšený.

„Měl jsem docela velké bolesti, ale bylo mi řečeno, že je to normální a já jsem jí důvěřoval. První týden to kromě bolesti bylo dobré, další týden se ale přidaly zdravotní problémy, které už mi nepřišly v pořádku. Motala se mi hlava, měl jsem závratě, bylo mi na zvracení, měl jsem bolesti na hrudi a zrychlený srdeční tep,“ pokračoval muž.

Jen pár hodin po prvních podivných zdravotních komplikacích nemohl popadnout dech a myslel si, že má mrtvici. Měl mžitky před očima a nedokázal mluvit. Ihned ho odvezla záchranka a v nemocnici ho lékaři začali vyšetřovat.

„Bylo mi řečeno, že můj imunitní systém extrémně zareagoval na silikon, který mi byl injekčně vpraven do těla. Nejednalo se totiž o látku, která by měla být vpravena do těla. Nebyly to vhodné injekce. Rozjelo se mi autoimunitní onemocnění a ještě dnes mám často závratě, mám vysoký tlak a jsem neustále unavený,“ doplnil pro portál Nypost.

Měl štěstí, že se silikon nedostal do krevního oběhu a lékaři ho mohli během několika operací z těla dostat ven. „Málem jsem zemřel a kompletně to změnilo můj pohled na silikonové implantáty a celkové proměny vzhledu. Doufám, že můj odstrašující příběh někoho odradí od případných injekcí, které by mu mohly zničit život jako mně,“ dodal.