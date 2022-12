Žena s obřími rty políbí pod jmelím toho, kdo nejvíc zaplatí

„Nepochybuji o tom, že se najde mnoho mužů, kteří nabídnou velkou částku. Stále mi píší lidé z celého světa, komentují mé příspěvky na sociálních sítích, mám fanoušky, kteří se se mnou chtějí vyfotit. Říkají mi, jak moc se jim moje rty líbí a obdivují mou odvahu být sama sebou,“ sdělila žena.

Nyní už jen čeká na to, která z nabídek bude nejvyšší. Za úpravy vzhledu už dala v přepočtu přes půl milionu korun. V novém roce by svému tělu ráda dopřála další proměnu. Chystá se, jak jinak, na zvětšování rtů.

„Jsem s velkými rty opravdu spokojená. Kdykoli se zvětší, mám pocit uspokojení. Přestat s tím nehodlám. Lékaři mi to zakazují, nemyslí si, že by to byl dobrý nápad. S tím ale nesouhlasím,“ svěřila se v minulosti pro portál The Sun. Zvětšit si v minulých letech nechala i poprsí. Chtěla, aby její tělo bylo symetričtější.