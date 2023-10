Žena chtěla shodit kila navíc, z cvičení se stalo její zaměstnání

Před otěhotněním byla Shannon velmi štíhlá a dařilo se jí mít stále stejnou postavu. Mohla jíst cokoli a nepřibírala. Jakmile jí bylo 35 let, kila „šla“ pomalu nahoru a s tím se nechtěla smířit. Hodně času tehdy trávila s dětmi a nebyl prostor pro vlastní zájmy. Když děti povyrostly, řekla si, že už je třeba dělat, aby byla zdravá.

„Pokud chcete změnu, musíte si být opravdu jistí, že je to vaše přání a ne přání okolí. Pak to půjde mnohem snáz. Když takové věci děláte pro sebe, máte z nich mnohem větší radost. A není to jen o cvičení. Být zdravý znamená hýbat se a také se správně stravovat. Takže radím, abyste si také nechali poradit od odborníka co se týče stravy,“ uvedla žena pro Daily Star.

Podle Shannon není možné stále konzumovat sladké a tučné věci a být zdráv. Myslí si, že něco takového se se zdravým životem neslučuje. Ona sama se takovým potravinám vyhýbá.

„Už je to sedm let, co jsem se rozhodla pro životní změnu. Stálo mě to na počátku dost úsilí, ale teď už to jde samo. A z koníčku je moje práce. Moc mě to baví a dělám něco pro sebe. Televize a počítače si nás přitáhly k sobě a naučily nás lenošit. Je to bez práce a je to jednoduché. Ale o tom život není. Zvedněte se a začněte dělat něco pro zdraví,“ dodala.