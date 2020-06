Nechte si poradit, jak zůstat fit. Posilovna běžnou denní aktivitu nenahradí

Přednedávnem jsme se s partou bývalých amatérských tanečnic párkrát sešly, abychom nacvičily jednorázové vystoupení na regionální ples. Po čtvrt století to byla tak trochu přehlídka povislých prsů, vypouklých břich a širokých spodků. Pro choreografa byl věru oříšek postavit nás vedle sebe tak, abychom příliš nekontrastovaly. „My dvě vypadáme tak nějak normálně, takže můžeme tančit vedle sebe,“ konstatovala má středoškolská kamarádka Lída. A popisovala, jak chodí s manželem pravidelně běhat a s trenérem dvakrát týdně do posilovny. „A jak cvičíš ty?“ zeptala se. „Ehm, no já… nijak.“