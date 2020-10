Zimomřivost i střevní potíže mohou být vyvolány nedostatkem železa

S kávou opatrně Máte ve zvyku dopřávat si denně několik šálků kávy? Možná to nevíte, ale tenhle oblíbený nápoj (stejně tak jako čaj nebo čokoláda) zhoršuje vstřebávání železa v organismu. A co naopak přispívá k jeho lepší vstřebatelnosti? Citrusové šťávy, kvašené výrobky (kefír, kyselé zelí), ovoce a zelenina s vysokým podílem vitaminu C a také kyselina jablečná a vinná, které tvoří hlavní podíl kyselin u vína.