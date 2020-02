Bolest, nevolnost, a dokonce i strach že by se dal zahnat tlakem prstu? Zní to snad až příliš jednoduše – ale nenechte se zmást, úplně jednoduché to není. Musíte totiž přesně vědět, kde se tahle „SOS tlačítka“ nacházejí a co s nimi dělat.



Koneckonců to, co z pohledu tradiční čínské medicíny způsobuje vaše zdravotní problémy, jsou většinou blokády ve vašem těle. Zabraňují volnému proudění takzvané životní energie Qi (vyslovuje se či). To vám pak může nejen způsobit různé bolesti, ale také vás vyvést z psychické rovnováhy.

Je tedy nutné tyhle blokády uvolnit, ať už jehličkami při akupunktuře, nebo třeba i vlastní rukou.

Působí to – a jak!

Je prokázáno, že akupunktura nás zbavuje bolestí. A jak četné studie dokazují, akupresura působí stejně spolehlivě – především tehdy, když se potřebujete zbavit stresu a strachu. Už pouhé položení ruky na kůži má totiž zklidňující, téměř magický vliv na vaše orgány. Pozitivní vliv je patrný i z magnetické rezonance mozku – na té je vidět, že cílená tlaková masáž ovlivňuje ta centra v mozku, která vám dodávají klid a pocit psychické pohody.

Okamžité uvolnění během dne 3 nejlepší minipřestávky Pochutnat si na jablku

Dodá vám živiny, které odstraňují stresové reakce: vitamin C, E, B1, B6, selen a kyselinu listovou. Navíc rituál spočívající v omytí jablka, jeho krájení na kousky a snědení vás dokáže příjemně zbavit napětí po psychické námaze. Pozorovat přírodu Výzkumy dokazují, že pouhým pohledem na stromy a rostliny se váš mozek zklidní a získáte dojem, že se zpomalil čas. Tak se tedy jděte projít do parku a nezapomeňte si hlavně vypnout svůj mobil! Přivonět si k růžím Vůně pozitivně působí na váš limbický systém, který řídí vyplavování hormonů zlepšujících náladu. Tři kapky růžového éterického oleje (z lékárny) nakapejte na kapesníček a občas si k němu přivoňte.

Stačí malá ukázka

Hodně efektivní jsou přírodní procedury vyškolených TCM terapeutů. Ruce takových odborníků stimulují každým dotekem nervový systém a metabolismus. Nejlepší na tom ale je, že když vám tyhle cviky ukážou, můžete akupresuru velmi efektivně používat na odstranění běžných potíží i sami, z pohodlí domova.

Skoncujte s nespavostí: „Nebeská brána“ vás zklidní

Jak na to: Nejprve si pohmatem najděte ukazováčkem a prostředníčkem body citlivé na tlak, které se nachází na lebce a pak směrem dolů po šíji. Masírujte je několik minut. Pak stlačujte zhruba 30 sekund uprostřed vrcholku hlavy bod, který leží na pomyslné linii nad ušima. Oba body jsou ideální k tomu, abyste se dostali do spánkového módu: Body na šíji vy vás měly zbavit fyzického i psychického napětí. Bod Bai Hui na hlavě, neboli nebeská brána, rozsvítí ducha, říkají Číňané. Znamená to, že se můžete zbavit zbytečných starostí.

Získejte zpátky svou vnitřní rovnováhu: „Moře klidu“ vám pomůže se strachem.

Jak na to: Bod nazývaný v tradiční čínské medicíně „Moře klidu“ najdete tak, že nejdříve objevíte místo, kde se sbíhají kosti, které společně tvoří hrudní kost. Zhruba čtyři prsty nad ním se nachází bod, který jen jemně tiskněte – nebo ho také můžete masírovat (alespoň 2 minuty). Mějte při tom zavřené oči a rytmicky dýchejte – nadechujte se rychle a vydechujte hezky pomalu. Tenhle bod dělá čest svému jménu. Jeho stimulací se vytrácí pocit strachu a paniky, odbourává se stres a stabilizuje se vaše vnitřní rovnováha.

Dejte sbohem nevolnosti:: „Vnitřní brána“ dostane žaludek do rovnováhy.

Jak na to: Bod Nei Guan se nachází na předloktí – zhruba pět centimetrů pod zápěstím mezi dvěma středními šlachami. V akutním případě ho masírujte pět minut. Pokud se nevolnost objevuje častěji, pomůže vám akupresurní náramek na zápěstí (je k dostání v lékárnách). Tlak na „Vnitřní bránu“ zbavuje podle tradiční čínské medicíny napětí a zklidňuje břišní dutinu. Může zmírnit také kinetózu, škytavku, zvracení nebo ranní nevolnost v těhotenství.