Alexander Hemala bojuje s nemocnými ledvinami. Nepodceňujte prevenci, radí

Osm zásad pro zdravé ledviny 1. Hýbejte se. Pohyb je důležitý nejen pro zdravé ledviny, ale je prevencí všech civilizačních chorob. Ideální je, když se půjdete každý den projít alespoň na 30 minut. 2. Šetřete s masem. Jezte dostatek ovoce a zeleniny a méně masa, ideální je několik bezmasých dnů týdně. Vyvarujte se takzvaných „rychlých cukrů“, tedy potravin s vysokým glykemickým indexem. Nezdravý životní styl. Kouření, málo pohybu, tučná jídla – všechny tyto faktory přispívají ke vzniku aterosklerózy, která samozřejmě postihuje jak všechny cévy v organismu, tak i ledviny, které jsou potom hůř prokrvené a jejich funkce se postupně snižuje. 3. Omezte sůl. Češi jsou pověstní tím, jak moc solí jídla a používají i různá dochucovadla, které rovněž obsahují mnoho soli. Ta přitom přispívá k vysokému tlaku a špatné funkci ledvin. 4. Dostatečně pijte. Optimální pitný režim je 1,5 až 2 litry vody denně, při fyzické zátěži či teplu až 3 litry. 5. Zhubněte. Obezita škodí celému organismu, ledvinám samozřejmě také. Při obezitě dochází k přetížení glomerulů, klubíček ledvin, které mění svou strukturu a snižuje se jejich výkonnost. 6. Choďte k lékaři. Při vysokém tlaku, který bývá součástí obezity, je nutné léčit se. Stejně tak u cukrovky. Diabetici by měli chodit na pravidelné, nejčastěji tříměsíční kontroly ke svým ošetřujícím lékařům (diabetolog, praktický lékař), kteří jim pomohou držet nemoc pod dlouhodobou kontrolou. Pacienti s vysokým krevním tlakem musejí správně a pravidelně užívat předepsané léky. 7. Nekuřte. Kouření podle odborníků až dvakrát zvyšuje riziko selhání ledvin. 8. Pozor na analgetika. Pacienti by neměli užívat volně prodejná analgetika častěji než jedenkrát týdně. Pokud je to nutné, mělo by se to dít vždy pod lékařským dohledem.