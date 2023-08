Nemocné ledviny bolet nemusejí. Jak poznat varovné příznaky?

Do správného fungování ledvin se promítá řada nemocí, zvláště těch, které označujeme jako civilizační. Jde například o cukrovku, vysoký krevní tlak či aterosklerózu čili kornatění tepen. Ledviny začnou postupně selhávat a v nejvážnějších případech se jejich nositelé nevyhnou dialýze, v příznivějším případě transplantaci.

Každým rokem v Česku nově přibudou stovky pacientů, kteří už dialýzu nevyhnutelně potřebují. Celkem na ni v tuzemsku musí docházet zhruba 6 500 lidí a dalších přibližně 6 000 žije s funkční transplantovanou ledvinou, tedy bez dialýzy.

Lékaři varují, že se chronická nemoc ledvin v příštích deseti letech zařadí mezi choroby, jež nejčastěji okrádají pacienty o roky života ve zdraví a které též vedou k úmrtí nemocného. Pacientům s diabetem 2. typu pomáhá léčba tzv. glifloziny, ta může oddálit selhání ledvin o roky.

Jak upozorňuje lékař Jan Šoupal, vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP, právě diabetes 2. typu ledviny poškozuje hned zpočátku onemocnění, kdy o něm mnohdy pacient ještě ani neví.

„Chronické onemocnění ledvin se většinou projevuje zhruba po pěti až sedmi letech od diagnózy diabetu 2. typu. Stává se však, že jej diagnostikujeme už společně s diabetem. Poškození ledvin je ovšem v drtivé většině případů nevratné, pomocí léčby jejmůžeme pouze zpomalit a oddálit tím vážné následky,“ upozorňuje.

Obtíže se projeví později

Podle lékařů je chronické onemocnění ledvin (CKD) tak záludné právě proto, že se zpočátku nijak neprojevuje. „Ledviny v případě CKD nebolí a pacient dlouhou dobu ani nepozoruje žádné obtíže. Jakmile se projevovat začnou, většinou už je poškození ledvin poměrně pokročilé. A to je bohužel stav, ve kterém k nám pacient často dorazí poprvé,“ říká Ivan Rychlík, nefrolog a přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a vědecký sekretář Evropské nefrologické společnosti.

V pokročilém stadiu nemoci pak podle něj dochází k řadě dalších problémů, například ke snížené tvorbě červených krvinek, zvyšování krevního tlaku nebo zadržování tekutin v těle.

„Samotné selhání ledvin přitom zabíjí poměrně zřídka, protože máme k dispozici dialýzu nebo ledviny transplantujeme. CKD ale zvyšuje kardiovaskulární riziko, které je výrazně nebezpečnější – jde zejména o srdeční infarkty, srdeční selhání nebo cévní mozkové příhody,“ dodává Rychlík.

Jak pomoci „cukrovkářům“

Při léčbě diabetu 2. typu v posledních letech přichází na řadu moderní léky, takzvané glifloziny, které kromě léčby diabetu brání poškozování ledvin i srdce.

„Pokud jako příklad vezmeme diabetika 2. typu, kterému je 60 let a má mírné poškození ledvin, bez léčby bych očekával, že se dialýzy dočká do 10 až 15 let. Pomocí gliflozinů tento bod posuneme až o 15 let dál,“ uvádí lékař Šoupal.

Díky lékům ledviny vyloučí přebytečný cukr do moči, což diabetikovi pomůže stabilizovat hladinu cukru v krvi, vedlejším efektem je i snížení váhy. Zároveň však glifloziny umí snižovat takzvaný filtrační tlak v ledvinách, a tím brání jejich poškození, následnému jizvení a posléze ztrátě funkce.

I kvůli včasné diagnóze a nasazení léčby experti vyzývají k lepší prevenci a pravidelným zdravotním kontrolám – první signály nemocných ledvin může odhalit praktický lékař na běžné preventivní prohlídce.