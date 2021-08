Čím větší katastrofa, tím lepší historka, říká píšící tepláková bohyně

Přišla jste v elegantních šatech a lodičkách. Tak jsem si teplákovou bohyni tedy nepředstavovala.

Máte štěstí, že zrovna dneska jdu hned po našem rozhovoru na jeden večírek. Jinak bych vytáhla tepláky jako obvykle, je to základ mého mateřského šatníku. Potrpím si však na pohodlné a pěkné kousky, vytahaný a sepraný hadr bych na sebe neoblékla. Navíc mi oblečení, včetně značkových tepláků, vozí i bratr, který žije v Anglii.

Není to náhodou ten, o kterém píšete v knize Můj bratr albatros a jiná rodinná zvěrstva?

Mám tři bratry, všechny mladší, všechny svaté. Ani jeden z nich není albatros, tedy děvkař, je to čirá fantazie.

Rodinné historky jsou častým a vděčným námětem vašich textů. Do jaké míry jsou reálné a na kolik v nich hraje roli fikce?

Všechny postavy v mých knihách jsou inspirovány skutečnými příběhy, ale zůstávají literárními postavami, není to dokument z rodiny Hubeňáků. Nejde o to, aby někdo hodnotil, co se děje u nás doma, ale aby se pobavil nad tím, co se možná děje i u něho doma. Nechci sdílet své soukromí, při psaní vždy přemýšlím, abych neublížila nikomu z blízkých. Pokud si tedy dělám legraci z manžela, snažím se to dělat láskyplně. Celkem vysoko mám nastavenou hranici, co se týká dětí.