Past na emancipované moderní ženy. Platí stále, že muž je jejich vizitkou?

Pokud se ve společnosti objeví příliš svébytně upravený muž, znervózní především ženy. „To mu tu košili nemohla vyžehlit?“ Nebo: „Ty kalhoty mu už měla dávno vyhodit!“ To jsou věty, které by nejspíš žádný muž nikdy neřekl. Na to, jak situaci vnímají muži, jsem se zeptala spisovatele Dominika Landsmana, který se netají tím, že ani pobyt na rodičovské dovolené se synem v něm nevzbudil touhu řešit svůj vzhled na hlubší úrovni než studí/hřeje, případně zakrývá trup/kouká zadek.