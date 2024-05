Z Alzáka bude i lékárník. Obchod rozšíří sortiment o volně prodejné léky

Internetový obchod Alza.cz v květnu koupil podíl v české lékárně Other Corp. Zatímco před lety rozdával zelený maskot Alzák sto tabletů týdně, teď to budou trochu jiné tablety. Nově chystá do svého portfolia zařadit lukrativní lékárenský sortiment, uvedl web CzechCrunch. Obchod si nyní vyřizuje lékárenskou licenci.