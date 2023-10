Týdenní horoskop pro všechna znamení od 23. do 29. října

„Tys dostala menses, nebo jak to, že jsi tak protivná?“ Tato mužská hláška může klidně vést k napadení pánvičkou a...

Když je nás na lásku hodně. Život v polykule je přirozený a má historii

Není to výmysl moderní doby, není to tajená nevěra. Není to ani volný manželský vztah, kdy každý z partnerů má jiného a...