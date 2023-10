Srdeční Blíženci i velkorysí Lvi. Která znamení jsou nejlepšími kamarády?

Seriózní Býci

Je to dáno už jejich těžkopádnou povahou a platí to zejména pro mužská přátelství. Býk nemá rád změnu, v podstatě i dost nerad přijímá do svého okruhu nové, neznámé lidi. Ale když už se to přihodí, patrně si vás bude velmi vážit a bude vaším parťákem napořád.

Přátelství má pro Býky velkou cenu, ale jsou o to citlivější na různé excesy s podkopanou důvěrou, to neodpouští. Máte-li však jejich plnou důvěru, můžete si být jisti, že vás nikdy neodmítnou, nezradí a budou stát při vás.

S kým to Býkům asi neklapne? Býci „nemusí“ povrchní znamení, která umí být krutá, jako je Střelec, Blíženec nebo Vodnář.