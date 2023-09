Slunce ve Vahách přeje pokroku. Ryby se zamilují, Býci dostanou chuť na sex

Pozadí toho všeho bude karmické, takže počítejte s tím, že budeme opakovat něco, co už známe z minulosti, abychom to tentokrát vyřešili lépe. Zhruba v polovině cyklu pobytu Slunce ve znamení Vah nastane méně konfliktní období, ke konci by měly převažovat pozitivní hvězdné aspekty.

Berani

Pokud po vás někdo půjde, nenecháte se jen tak zahnat do kouta, ale jako vždy si vybojujete svá vítězství. Výtečně by vám měla fungovat intuice. Pokud se budete pro něco rozhodovat, bude dobré na ni dát. Na štěstí raději nespoléhejte. Co se týká vztahů, je možné, že se setkáte s někým pro vás užitečným nebo atraktivním.

Pozor byste si měli dát na zdraví. S blížícím se podzimem se mohou dostavit komplikace. Týkat se to bude zejména těch, kdo podceňují prevenci, a tedy disponují menší odolností. Objevit se u nich mohou bolesti hlavy či nervozita. Dobře vám budou dělat pobyt v přírodě a těžší fyzické aktivity. Ať už práce nebo sport.