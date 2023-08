Usměj se! Jak se z kdysi hříšného výrazu stala ženská povinnost

Už vám někdy cizí muž řekl, abyste se usmála, protože by vám to víc slušelo? Ve skutečnosti v naší kultuře není ženský úsměv jen úsměvem. Je to také vyjádření submisivity, poddajnosti, ochoty ke spolupráci, absence vzteku a dalších problematických ženských emocí.