Výměna manželek se na Nově vysílá už 16 let. „Dřív nás účastníci výměn moc nepodváděli, teď se s tím bohužel setkáváme častěji,“ říká režisérka projektu. Do pořadu se podle ní hlásí nyní víc rodin ze střední třídy a z ciziny, dříve to byli spíš sociálně slabší.