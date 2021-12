Dívej se mi do očí, máš milenku? Vyměněné manželce nedala spát partnerova nevěra

První rodina Výměny bydlí v Krnově v bytě 2+1 v paneláku. Maminka Jana (43) je na úřadu práce, ale chodí si přivydělávat do hospody jako obsluha. Od výměny si slibuje narušení klasického stereotypu. Její manžel Ondřej (36), který se živí jako řezník, říká, že jsou oba příliš tvrdohlaví. „Ani jeden nedokáže říct promiň a třeba týden spolu nemluvíme.“ Nejvíc to odnáší dcera Amálka (6).

Jana totiž před hádkami, ale i svými povinnostmi utíká do práce. „Týden má pět pracovních dní a ne celý měsíc v kuse. Je workoholička, bohužel,“ vyčítá jí partner, se kterým je teprve pět let. „Je to moje dítě, ta hospoda,“ přiznává Jana. Oba partneři přemýšlejí o rozchodu. „Měli bychom si uvědomit, jestli spolu chceme zůstat, nebo nechceme. Být s někým jenom proto, že máme dítě, a žít takhle celý život, nebo jít od sebe a ta malá si na to zvykne,“ říká Ondřej.

Osudný obrázek bez maminky

Táňa (39) je podle svého manžela posedlá uklízením. V tomto ohledu ji Výměna donutila se změnit.

Starostlivější a spolehlivou manželku dostal Ondra v podobě Táni (36), uklízečky v nemocnici z Frýdku-Místku. Ta mu dala najevo svůj temperament i zvídavou povahu hned během přivítání. „Můžu se zeptat, co ten alkohol tady?“ namířila prst na seřazené lahve na odkládacím stolku i na poličkách. „Já to sbírám,“ vysvětlil pohotově Ondra a Táně se očividně ulevilo. „Připadáš mi jako sympaťák, ale já jsem se teda fakt lekla.“

„A ještě mě zaujalo v manuálu – tvoje žena pracuje v nonstopu? A jak často?“ pokračovala kanonáda otázek. „Jak kdy, čtyři dny v týdnu, pět dnů v týdnu…“ „Takže nejste vůbec spolu,“ odtušila Táňa a narazila tak hned v prvních minutách na největší problém krnovského páru. Jak se ale Ondřej svěřil mimo její doslech, náhradní manželka mu přišla sympatická a vůbec ne rázná.

Hned první večer začala Táňa vyzvídat také od malé Amálky. „Kreslí si maminka takhle s tebou?“ ptala se nad rozloženou omalovánkou. Na otázku, proč nemá Jana čas, když je dopoledne sama, se z Amálky začaly s dětskou pravdomluvností hrnout zajímavé informace. „Dívá se na televizi a odpočívá, protože je unavená. Někdy spí a já tu jsem sama.“ Následně se Táňa dozvěděla i to, že její dočasná dcera má radši tatínka, a její názor na ženu, kterou v domácnosti nahradila, byl zpečetěn.

Druhý den se Táňa stala hospodyňkou na plný úvazek. Nachystala náhradnímu manželovi snídani i kávu, což Ondřej podle svých slov nezná, protože jeho partnerka tak brzy nevstává. Kromě toho stihla uklidit i záchod a koupelnu. Novou rodinu si přitom nemohla vynachválit. „Je tady klid, u nás je chaos. Pořád to řve ‚mami, mami, mami, já chci to, já chci to‘. Nechybí mi to.“

Místo tří dětí se mohla soustředit jen na klidnou a hodnou Amálku. Jak je v její povaze, dočasné dcerušce plnila každé přání. Jediným problémem byla Amálčina oblíbená večeře: sladké müsli kuličky s mlékem. „Je tam strašně hodně cukru, a to by dítě před spaním nemělo jíst. Nebo čokolády, jak je to tady ve zvyku,“ kritizovala Táňa. „Má strašně hodně sladkostí, a to se mi nelíbí.“

I přes cukr, který obvykle děti nabudí, zalehla Amálka do postele už před osmou a Ondra, který přišel domů krátce poté, byl příjemně překvapen. O to víc, když před něho náhradní manželka postavila kouřící talíř guláše a knedlíků. „Je to příjemnější. Přijedu domů, kávička, pokec. Mělo by to tak být i s vlastní přítelkyní.“

I krnovskou pohodu ale narušily neshody. Třetí den se totiž na návštěvu ohlásila Janina dospělá dcera Kateřina, která bydlí ve stejném domě. Na Ondřejovi, který tou dobou nebyl doma, nenechala nit suchou. „Je to arogantní člověk, falešná tvář. Podvedl moji mámu, poslední nevěra před měsícem.“ Táňa z toho byla špatná. „Já už nevím, komu mám věřit,“ povzdychla si. „Není mi sympatická, podle mě si vymýšlí,“ prohlásila nakonec na účet Kateřiny.

Zároveň ale tvrdě udeřila na „manžela“, když se vrátil z práce. „Dívej se mi do očí, máš milenku?“ Ondřej ale její rázný přístup ustál. „Nemám, ukončil jsem to, byla to chvilková záležitost. Dodnes toho lituju.“ Zároveň ale Táně svěřil, že první, kdo s nevěrou v jejich vztahu začal, byla Jana. Víc detailů se ale diváci nedozvěděli.

Zásadním podnětem k přemýšlení byl Ondřejovi obrázek, který nakreslila malá Amálka. Byla na něm ona, Ondra a náhradní manželka Táňa. Skutečná maminka chyběla. Další den oznámil své rozhodnutí se s Janou rozejít. „Nemá cenu to dál protahovat. Ona se prostě nezmění. Nefunguje jako rodina, ale je víceméně sobecká a žije si svůj život.“ Řeč přišla i na osudný obrázek. „Když ta malá sama přizná, že maminka prostě není a má radši Táňu za ty čtyři dny, tak je něco špatně.“

Na kávu se pak opět stavila Janina dcera Kateřina a Táňa se dozvěděla další věci ohledně Ondrovy minulosti, které divákům zůstaly utajené. Pod jejich vlivem se náhradní manželka na Ondru ani trochu netěšila. „A to jsem si říkala, jak jsme si sedli,“ postěžovala si. Celý večer na něj byla nepříjemná, ale nechtěla přiznat, co se stalo.

Babičko, ber to sportovně

Ve změně režimu pak partnera nabádala, aby říkal pravdu. „Celou dobu říkám pravdu,“ divil se Ondra. Změny se dotkly i Amálčina stravování a stopku dostaly sladké kuličky. Stejně tak se Táňa rozhodla zatočit s Amálčiným zlozvykem spát s tatínkem v posteli. Instruovala proto partnera, aby naoko odešel do práce vždy, když ona ukládá Amálku.

Hned první pokus ale způsobil pořádnou bouři. Holčička křičela, vzpírala se a bezmocně tahala odcházejícího Ondřeje za oblečení. „Já beru, že ho miluje, ale má spát v pokojíčku a ne s tatínkem. Co když bude mít novou ženskou? Ona mu to nedovolí, ta holka,“ komentovala situaci Táňa.

Další den se rodina vypravila k babičce, které chtěl Ondřej oznámit, že plánuje svou přítelkyni opustit. Údajně aby se pravdu nedozvěděla z cizích úst. „Jana mě má kvůli penězům. Babičko, ber to sportovně,“ domlouval Ondřej své matce, která očividně zprávu jen těžko rozdýchávala.

Jak je ve Výměně zvykem, náhradní manželka si prosadila také výlet do přírody. Zatímco se Ondra i Amálka dobře bavili, Táňu sužovaly výčitky. „Málo času jsem takhle strávila s klukama. S Amálkou dokážu blbnout a s mými dětmi neblbnu, to se musí trošku spravit.“ A vzápětí dodala: „Je to divné, být takhle s jinou rodinou na výletě. Je mi smutno, už bych chtěla být pryč. Dneska už vím, že bez nich nemůžu být. I po těch třinácti letech manžela miluju.“

Ještě jedna věc nedávala Táně spát. „Máš milenku?“ udeřila opět na náhradního manžela, když ji vzal večer do posilovny. „Babička říkala, že pro tebe přijela i autem.“ Ondra se bránil, že je to už dlouho a vše si s Janou vyříkali. „Ona ti asi nevěří, proto to dělá, že chodí pořád pryč a nechce s tebou být!“ vyrukovala s novou teorií Táňa. „Máte problém v komunikaci, vztahový i sexuální život máte na ho*no. Ale já myslím, že milenku nemáš, že od začátku mluvíš pravdu.“ „Já ji říkám furt, ale nikdo neposlouchá,“ uzavřel Ondra.

Poslední den, strávený na výletě na zámku Kravaře, byl ideálním časem k poslední rekapitulaci. „Já jsem uječený člověk a v tomhle se úplně změním. Nebudu možná doma vůbec řvát a víc se budu věnovat dětem. Uklidím jednou za dva dny, a to úplně stačí,“ zaručila se Táňa. Ondra jen potvrdil svůj úmysl se s Janou rozejít.

Paní asi žije jenom úklidem

Jana (43) má radši práci obsluhy v hospodě, než starost o vlastní dceru. I ona se dušovala, že se úplně změní.

Druhá rodina se kromě maminky Táni skládá z otce Kamila (39), který je dělník, Tánina syna Péti (17) a dvojčat Martina a Ondry (10), které má pár společně. Všichni čtyři bydlí v paneláku v bytě 3+1 ve Frýdku-Místku.

Maminka trpí relativně běžným problémem. „Přihlásila jsem se, protože tady je všechno na mně a nikdo mi nepomůže. No a pak otevřu dveře do bytu, vidím bordel a začnu řvát. A to se pak otřásají zdi.“ Manžel ji dokáže patřičně uzemnit. „Ale když uklízíš, tak ti to tak sluší, víš?“ usmívá se.

Další třecí plochou je výchova dvojčat. „Já jsem ta, která povolí, a tatínek zakáže. Pak mezi námi vznikají hádky.“ „A nepřišla jsi někdy na to, že je chyba v tobě?“ ptá se Kamil. „Ve mně je chyba? Jako já si myslím, že jsem si je rozmazlila,“ přizná nakonec Táňa a manžel s úsměvem přitaká. „A děláš jim sluhu.“

I v této rodině převládaly pozitivní dojmy z nových protějšků. „Úplně luxusní, pán vypadá dobře,“ rozplývala se Jana. „Doufám, že bude důraznější než moje žena, že jim nebude dělat poskoka,“ strachoval se Kamil. Na nějaké dlouhé přemýšlení ale nebyl čas, bylo totiž třeba nachystat kluky do školy.

Druhý den se ukázalo, že i tato rodina funguje docela dobře a nevládne zde ani Táňou popisovaný chaos. Podle Kamila je tomu tak proto, že se nikdo nesnaží už brzy ráno uklízet: „Já vstanu třeba v šest hodin a ona už tu kolikrát lítá s mopem.“ Jana se nestačila divit. „Paní asi žije jenom úklidem.“

Dvojčata Martin s Ondrou se snažila nové mamince pomáhat. Sami se připravili do školy a ustlali postele. Jana na ně zase na oplátku nekřičela tak jako jejich maminka. „Oni fungují, jenom když žena není doma, když jsou třeba jenom se mnou. Táňa je má natolik ráda, že je bude obskakovat. Ale ona mi to nevěří,“ informoval náhradní manželku Kamil.

Překvapená byla Jana i ze sedmnáctiletého Petra. „Mamka tvrdí, že doma nepomáháš, tak jak je to?“ „Pomáhám, ale ona si pořád myslí, že nedostatečně. Vysaju pokoj, uklidím, když je bordel po dvojčatech. Nádobí myju běžně,“ vypočítával Péťa a Jana dospěla k názoru, že by si měl o všem s Táňou promluvit. „Jana je v pohodě, je s ní sranda, dá se s ní mluvit o všem. Je tu klid, neřve se a je to takové lepší,“ ohodnotil nakonec Petr náhradní matku pro kamery. „Ale máma je máma. Vždycky taková nebyla, až do té doby, než začali kluci chodit do první třídy.“ „Neříkám, že mi žena nechybí, ale je tu větší klid,“ prohlásil odpoledne i Kamil.

Chtělo to ale jistou dávku sebezapření, aby Jana dokázala naplno fungovat. Budík ukazoval půl sedmé a unavená manželka, která musela budit kluky do školy, se kamerám svěřila: „V tuhle dobu doma spím. Vstávám až kolem půl osmé, je to hrozné, tohle není pro mě.“ Brzké vstávání ale nebyla jediná oběť. „Snídani tady taky chystám poprvé. Když má Amálka hlad, když vstane, tak si udělá kuličky s mlíkem, sedne si ke stolu, posnídá… Já mezitím ještě spím a ona mě kolem půl osmé vzbudí, že jdeme do školky,“ pochvalovala si. „Já mám šestileté dítě strašně nadané. Ono ví, že má nechat maminku spinkat a nemá otravovat.“

Nakonec se v Janě přece jen hnulo svědomí, a to po pexesu s náhradními dětmi. „Jednou jsme si taky s malou zahráli pexeso. Ale doma s ní nehraju. Nevím proč, ani mě to nenapadlo. Vždycky jsem se sebrala a šla do práce. A jestliže malá něco kdy dělala, tak s Ondrou,“ reflektovala Jana. Se svými myšlenkami se pak svěřila i Kamilovi. „Ano, záleží mi na našem vztahu, nechci zahodit několik let jen tak, mávnutím proutku. A ten Ondra má asi pravdu, že práce udělala hodně. Nebyla jsem s malou.“ Na první pohled drsná Jana si při těch slovech zakryla oči plné slz rukama a náhradní manžel ji musel utěšovat.

Tato epizoda jako by předznamenala rostoucí problémy v dosud harmonickém soužití vyměněného páru. Čtvrtý den se dvojčata hádala ohledně nesnězené svačiny a Jana musela poprvé zařvat, aby udržela pořádek. V nitru ale nepřestávala řešit svůj vztah s Ondřejem a dcerou Amálkou. „Já jsem šla do práce i na Štědrý den. To samé na Silvestra. Malá má šest let a já jsem byla za celou tu dobu s nimi na Vánoce asi dvakrát. Jsem hrozná matka.“

Už nebudu sedět v hospodě

Změnu režimu využila Jana hlavně k nabytí hezkých vzpomínek. Šestý den vyrazila rodina na lední brusle na stadion. Kamil i Jana stáli podle svých slov naposledy na bruslích asi před dvaceti lety, oba se ale statečně vydali na led, zatímco děti obstarával sportovně založený dědeček. „Řeknu starému, ať si koupí brusle, já si koupím brusle a začneme něco dělat pro rodinu,“ plánovala Jana.

Dalším jejím opatřením bylo zabavování mobilů, pokud kluci budou zlobit. Využila ho takřka okamžitě. Došlo opět také na zvýšení hlasu. „Neboj se, to já mám ještě pořád slabý hlásek. Možná mamka křičí, ale až začnu křičet já, tak budou chodit sousedi.“ Dvojčatům byly telefony vráceny, až když povysávala pokoj. Ještě ten samý den jim ale rodiče mobily zabavili znova, a to dokonce na dva dny. „Ticho buď, furt reptáš, každý večer,“ zpražil tatínka jeden z desetiletých chlapců.

Posledním zážitkem bylo odpoledne strávené na lezecké stěně. Nejdřív si dala závod dvojčata, následně Jana s Kamilem. „Určitě už nebudeme sedět doma a já nebudu sedět v hospodě a vymlouvat se na práci. Už ne,“ dušovala se nadšená Jana. Kamil se naproti tomu rozhodl vést aktivnější život se všemi dětmi.

Jedna strana chce, druhá ne

Mezi osmi očima to vřelo. Táňa s sebou dovezla Amálčin obrázek, na kterém chybí maminka. „Ta holka tě potřebuje, Jani,“ promlouvala druhé manželce do duše. „Než abych poslouchala nějaké výčitky, hádky, šla jsem radši do práce,“ vysvětlovala Jana, její náhradní manžel Kamil se jí ale zastal. „Ona si taky hodně uvědomila za těch deset dnů, říkala, že to musí změnit a udělat si na vás čas.“

„My jsme za těch deset dní žili jako fungující rodina. Přišel jsem z práce v osm, malá o půl osmé už spala,“ ujal se slova Ondřej. „Počkej, to jako chceš říct, že se mnou takhle nespí?“ zareagovala na jeho slova podrážděně přítelkyně. „Chceš říct, že se jako nepostarám a děcko mi lítá po bytě?“

„Podívej, Táňa taky hodně křičí, ale za těch deset dní tam bylo ticho. Všechno fungovalo, jak mělo. Tak jsem ti chtěl říct, ať už přestaneš dělat toho otroka všem,“ oslovil Kamil svou manželku. „Takže já jsem byla ta nejhorší, chceš říct? Vy byste se k sobě hodili, vy dva,“ řekla Táňa Kamilovi a Janě.

Následným předmětem diskuse se stala budoucnost vztahu Jany a Ondry, který bez okolků přiznal, že svou partnerku už nemiluje. Naproti tomu Jana jeho ano a ráda by vztah zachránila. „Jedna strana chce a druhá nechce. Takže teď bude záležet na té druhé straně,“ shrnula své poznatky.

„Podívej se mi do očí a řekni mi, že to chceš zachránit,“ opáčil Ondra. „Já se na tebe dívám, ty vogo, nebo máš pocit, že čumím někde jinde? Takže to ukončíme“ uzavřela nejnovější Výměnu svým charakteristickým drsným způsobem Jana. „Sedneme si doma v klidu a promluvíme si, co dál,“ oznámil po návratu domů Ondřej.