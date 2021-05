Stokrát jsem musela překonat, co by jiné položilo, říká Vendula Pizingerová

Když se Vendule Pizingerové vloni na podzim narodil syn Josef, rázem se z její dlouholeté přítelkyně Simony stala tchyně. „Málokdo porodí své nejlepší kámošce vnouče,“ směje se Vendula, jejíž manžel je Simoniným synem.

Uvědomujete si, že jste se pro mnoho žen stala vzorem v tom, že miminko si vás může vybrat i v pozdějším věku?

Je to hezké, že moje těhotenství teď vnímají takhle. Dříve to bylo všechno o tom, že jsem přežila smrt vlastního dítěte. Teď je to o novém životě a to je pro mě hrozně pozitivní.