Velký věkový rozdíl jako vztahový trend roku 2024. Jaká jsou pro a proti?

Podle seznamovací aplikace Bumble, která nedávno zveřejnila předpovědi trendů v online seznamování na rok 2024, mají být vztahy s velkým věkovým rozdílem jedním z velkých trendů.

„Kdysi panoval názor, že pokud vezmeme polovinu našeho věku plus sedm let, dostaneme se k ideálnímu věku mladšího z partnerů. Tento výpočet je dnes však již zastaralý,“ upřesňuje psychoterapeut a autor knihy Retrospective Jealousy: Making Sense of It, Toby Ingham, podle kterého ve vztahu nic jako „dokonalý“ věkový rozdíl neexistuje.

„Na první pohled bychom mohli preferovat, aby byl náš partner vrstevníkem. Pokud by byla věková mezera příliš velká, nastaly by problémy z hlediska kulturních hodnot, zájmů a podobně. Společnost však dnes takový názor spíše odmítá,“ dodává.

Páry, mezi kterými panuje velký věkový rozdíl (tedy deset a více let), byly odedávna signálem, když už ne k odsudkům, tak alespoň ke zdviženému obočí. Studie zjistily, že partneři s větším než desetiletým věkovým rozdílem často zažívají odsouzení společností.

Pokud však jde o naše vlastní vztahy, přestože většina z nás stále preferuje partnery ve stejném věku, jsme zároveň otevřeni i soužití s někým o deset až patnáct let starším nebo mladším.

V různých kulturách jsou přitom různé zvyklosti. Třeba v rozvojových zemích je velký věkový rozdíl mnohem obvyklejší než v Evropě či USA.

V západních zemích tvoří dvojice s velkým věkovým rozdílem asi 8 % ze všech manželských heterosexuálních párů. Ve velké většině se jedná o starší muže a mladší ženy. Starší partnerka a mladší partner jsou ve vzorku zastoupeni jen jedním procentem. Omezené důkazy o párech stejného pohlaví ukazují, že velký věkový rozdíl vykazuje zhruba 25 % svazků muž–muž a 15 % svazků žena–žena.

Tato čísla naznačují, že většina populace uzavírá partnerské vztahy s lidmi podobného věku. To do značné míry souvisí se sociálními kruhy, které přitahují lidi, kteří jsou si v různých ohledech podobní.

Podobnost přitom zahrnuje mnoho věcí, včetně osobnosti, zájmů, hodnot, životních cílů a životní fáze, ve které se jedinci nacházejí. Jedním z faktorů je také fyzický vzhled, který věk logicky ovlivňuje.