Týdenní horoskop pro všechna znamení od 24. do 30. října

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Situace kolem financí se zpřehlední, zejména co se týče platu nebo kupní ceny. Jestli žádáte o dotaci, půjčku, úvěr nebo něco podobného, dobře to dopadne. Co všechno to obnáší a konkrétně znamená, tím se zatím nezabývejte a nechte se překvapit. Jisté je, že nebudete litovat.