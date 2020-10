Mít tajemství není špatné. Co byste partnerovi raději neměla říkat?

Bývalí partneři

Je obecně známo, že ex-lásky jsou v současném partnerství tabu. Samozřejmě je potřeba momentálnímu protějšku poodkrýt něco ze svého soukromí, nicméně nemusíte se nikterak rozpovídat. Detaily si nechte pro sebe.

Nešpiňte bývalého, neházejte na něj veškerou vinu za nezdar bývalého vztahu. Raději kulantně shrňte vše potřebné, co uznáte za vhodné. Určitě také nevytahujte na světlo jeho skvělé sexuální dovednosti. Během soužití se k minulosti již nevracejte a hlavně nesrovnávejte.

Rada: Jestli si najdete partnera, jenž je rozvedený, zajímejte se, zda mají se svou ex vše vyřešené, a to včetně majetku. Také by se vám mohlo stát, že jednoho krásného dne bude před vámi stát bývalá žena vašeho současného muže toužící dělat vám peklo na zemi.