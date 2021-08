Sex chceme všechny, ale většinu z nás stresuje, ukázal průzkum mezi ženami

Nedávného průzkumu aplikace Ferly, která se zaměřuje na sexuální wellbeing (v překladu „pohoda“), se zúčastnilo dvacet tisíc lidí. Ukázalo se mimo jiné, že 85 procent žen kvůli svým nejistotám a malé sebedůvěře samy sebe vnitřně shazují.

Navíc, oproti pouhým třem procentům mužů, zažívá bolest při sexu 12 procent žen a méně než čtvrtina si užívá hojného orgasmu. Velmi častý orgasmus naproti tomu hlásí téměř 50 procent mužů.

„Zhruba čtyři ženy z deseti přiznávají, že nechápou své sexuální potřeby. Pouze devět procent žen nemá problém si říct, co v sexu potřebují. Sexuální úzkost přitom nejvíc trápí lidi mezi 31 až 35 lety,“ okomentoval zveřejněné výsledky průzkumu Adam Durčák z e-shopu Růžový slon, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Než aby ženy zjistily, co potřebují, a dokázaly si o to říct, raději předstírají vzrušení. Jak odhalily jiné průzkumy, aspoň jednou orgasmus předstíralo devět z deseti žen. Podle průzkumu vědkyň z univerzit v Lancashiru a v Leedsu orgasmus hraje nebo aspoň „vylepšuje“ 80 procent žen. Čtvrtina účastnic studie to pak dělá ve většině případů nebo dokonce ve všech.

O potřebách žen se tolik nemluví

„Přestože se obecně míní, že ženské libido není nikterak velké, tento i další průzkumy jasně ukazují, že ženy o sex stojí a chtějí si jej užít. Bohužel, i v sexu stále přetrvává nerovnost mezi pohlavími. O ženských potřebách v sexu se hovoří méně otevřeně než o těch mužských a často bývají upozaďovány,“ vysvětluje Adam Durčák.

Ženy by se podle něj měly snažit pěstovat si zdravé sebevědomí i v rovině sexuality. „Důležité je především přijetí vlastního těla a také jeho důkladné poznání, stejně jako snaha porozumět svým potřebám. Klíčová je rovněž komunikace mezi partnery, otevřenost, důvěra. Dobré sexuální zdraví je investice, kterou by do sebe samotné měla vložit každá žena,“ podotkl.