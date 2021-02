Ve čtvrtek 18. února vstupuje Slunce do znamení Ryb, kde zůstane až do konce zimy, tedy do 20. března. Podle astrologa Milana Gelnara slibují hvězdy lidem zrozeným v tomto znamení více pozornosti druhého pohlaví a pracovní úspěchy. Jaké jsou Ryby a jak se bude dařit dalším znamením?