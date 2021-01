Jak bude za času Vodnáře? Býci se dočkají lásky, dařit se bude Pannám

Znamení Vodnáře určuje vnější živel vzduch a vnitřní oheň. Není tak divu, že právě oni jsou často objeviteli nových cest a objevů. Dokážou se pro ně nadchnout sami, a tak strhnout i ostatní. Pokud se však kolem Vodnáře nic neděje, znervózňuje ho to a dělá vše pro to, aby to strnulé, stagnační, zahnívající bylo nějak narušeno, zničeno a nahrazeno něčím kvalitativně novým, pokrokovějším. Vodnáři bývají intelektuálně a rozumově velmi zdatní, což je staví do role těch, kteří v případných komunikačních sporech vítězí. Bývají vizionáři.

Střelci, čekají vás nejasnosti a zmatky, nejen kolem zdraví. Kořeny problémů zřejmě leží ve vaší minulosti a necitlivému chování ke svému tělu.