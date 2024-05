Druhá výhra v řadě? Už to dáme, věří pardubický záložník Sychra

Když Pardubice zvítězí, definitivně odkloní obávanou baráž a uchovají si ligovou příslušnost i pro další rok.

„Doufáme, že to potvrdíme. Na zápas se všichni moc těší. Dáváme tomu obrovskou důležitost a jsme nastavení stejně jako na Zlín (2:0). Půjdeme zkrátka vyhrát,“ vyhlásil Sychra odhodlaně.

Pardubice – Budějovice Neděle 15.00 online

Jeden strašák nicméně ve vzduchu přece jen visí. Takových prohlášení už z pardubické kabiny vzešlo nespočet, realita přitom bývá často jiná. Po podobné výhře jako naposledy se Zlínem nejsou Pardubice v drtivé většině případů schopny důležité vítězství potvrdit.

„Trenér nám taky zdůrazňuje, že už je na čase to zvládnout a být venku z bojů o záchranu. Je to hodně náročné po mentální stránce, protože víme, že jsme tenhle krok nedokázali udělat už několikrát. Snad to tentokrát vyjde,“ přál si Sychra.

Sám podotkl, že v důležitých momentech se na Pardubicích často projeví určitá nevyzrálost, respektive nízký věkový průměr kádru.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Marka Ichy (vpravo) v utkání proti Zlínu.

„Někde se ty limity našeho týmu ukázat musely. Hodně bodů jsme poztráceli po individuálních chybách a ve standardních situacích. Snad jsme si to všechno vybrali a teď to zvládneme,“ věřil Sychra.

Pardubická situace se ale rovněž dá snadno otočit do pozitivna. Právě kvůli tomu, co bylo vyřčeno na začátku textu. Východočeši mají s podobnými zápasy své zkušenosti. A jednou to zkrátka vyjít musí, ne?

„Loni už jsme skupinu o udržení hráli, pak i baráž. Ta je na hlavu ještě daleko náročnější než třeba ten nedělní zápas s Budějovicemi. V něm můžeme naopak prodat, že nemusíme být tolik nervózní jako soupeř,“ uvažoval Sychra.

Jihočeši jsou sice v tabulce o příčku za třináctými Pardubicemi, ale zároveň pouhé dva body od přímého sestupu o patro níž. Na druhou stranu — do arény si přivezou sérii pěti utkání bez prohry.

„Musíme být obezřetní, ale zároveň nepotřebujeme soupeře honit po hřišti. Můžeme si počkat, jít do vedení a pak to ubojovat,“ plánoval Sychra.

Ten ve 22 letech patří mezi největší poklady klubu z domácí líhně a v posledních dvou utkáních navíc slavil gól a asistenci.

„Musím přiznat, že se cítím fakt dobře. I po tom zranění (tříslo) už jsem stoprocentní. Je trochu paradoxní, že se mi zase začalo dařit až v nadstavbě (loni si v ní Sychra připsal dva góly a asistenci), ale pořád jsou to jen dva zápasy. To je malý vzorek,“ uvědomoval si Sychra.

„Jsem připravený znovu pomoci. V klubu působím od dvanácti let a mám k němu obrovský vztah. Jsem vděčný, že tady hraju ligu, vím, čím vším jsme prošli. Jako odchovanec to velmi vnímám, dodal.“