Dílčí úleva pro pardubické fotbalisty. Zásluhou vzácné výhry doma

Díky tomu svěřenci trenéra Kováče v CFIG Areně ustáli vyčerpávající duel nervů, vyhráli 2:0 a dočasně — jen do příštího mače s českobudějovickým Dynamem — si mohou úlevně vydechnout. V tabulce skupiny si upevnili třetí příčku; čtvrté Budějovice na ně nadále ztrácejí čtyři body, ale šestý Zlín, stejně jako pátá Karviná, už šest.

„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, byl to ohromně důležitý zápas, o šest bodů. Doma jsme vyhráli po půl roce, v sezoně teprve potřetí... Čekali jsme na to hrozně dlouho, naštěstí to dopadlo,“ uvedl Radoslav Kováč po utkání.

3 V záchranářském souboji se Zlínem Pardubičtí dosáhli na svůj teprve třetí letošní triumf před vlastním publikem

Je jasné, že jsou všichni v klubu pod tlakem, jeho cílem tudíž bylo nepřidávat na ramena hráčů ještě další zátěž.

„Nesmím před nimi dát najevo nějaký strach. Je to o hlavách, moc toho nenacvičíte, v těchhle zápasech lehkost zkrátka chybí,“ konstatoval Kováč.

V den utkání už prý byl klidný, ale dva dny předem se mu o zápase se Zlínem zdálo.

„Je to náročné. Hrajeme to podruhé za sebou — to nechcete. My navíc Zlín loni de facto zachránili v lize,“ připomněl domácí porážku 1:2 z nadstavby 2023. „I teď na podzim jsme tu s ním prohráli 0:1... V kabině jsem apeloval na to, že soupeři máme co vracet a že musíme udělat všechno pro to, abychom to uhráli,“ pokračoval.

Nebylo proto divu, když po prvním gólu Marka Ichy ze 47. minuty emotivně vystartoval z lavičky a následně se zuřivě objímal se všemi okolo. Ichova rána přes hlavu po rohovém kopu Daňka přitom musela velice potěšit i nezaujatého diváka.

Trenér pardubických fotbalistů Radoslav Kováč

„Krásný gól ze standardky dal už v Karviné. Tenhle byl zásadní, trefil to výborně,“ chválil Kováč střelu, proti níž zlínský gólman Dostál neměl nárok. „Mára je pořád mladý kluk. Nemá tu tolik příznivců, ale pro nás je mega mega důležitý,“ vyzdvihl trenér.

„Znovu to byla naše nedůslednost ve druhé minutě druhé půle, stejně jako v nedávném domácím zápase, kdy jsme si od Pardubic nechali vyrovnat na 1:1,“ zlobil se kouč Zlína Bronislav Červenka.

„Soupeř se pak zatáhl víc do obrany, chodil do protiútoků. My nebyli schopni srovnat; vytvořili jsme si sice pár zajímavých momentů, kdy se to mohlo povést, ale bohužel jsme asi něco urazili. Neotočí se to k nám. Buď to jde vedle, trefíme gólmana, nebo tam nejsme dost důrazní. Je to hrozná škoda,“ mrzelo trenéra Ševců.

„Nuly vzadu si vážím. Celý tým pracoval do defenzivy dobře, i když okénka tam jsou samozřejmě vždycky. Zlín měl taky dvě tři velké šance, ale Tonda Kinský nás v nich podržel,“ podotkl Kováč.

Jeden z pardubických brejků nakonec v 85. minutě dotáhli náhradníci Sychra s Krobotem, druhý jmenovaný zakončoval do prázdné. Hbitý Sychra přitom už dříve „zadrbal“ přečíslení dvou na jednoho, do nějž běžel s Hlavatým, takže tímhle si to u kouče celkem „vyžehlil“.

„I Míša (Hlavatý) tam měl jeden dobrý přechod do útoku, který jsme nedořešili — nezakončili střelou. To se nedaří a ztráty míče pak hrozně bolí, protože máte otevřenou obranu,“ sdělil Kováč, jemuž ovšem rozhodně konvenovala Sychrova energie. „Vojta do toho vstoupil fantasticky stejně jako minule na Bohemce, kde dal gól. Cítí se líp a líp. Jeho rychlost a náročná hra je pro nás moc užitečná.“

Chvíli po Krobotově zásahu se opět parádně zaskvěl všudybyl Icha. Zlínský Ikugar už překonal gólmana Kinského, nicméně Icha stačil míč vykopnout skluzem z brankové čáry. A to už Pardubičtí začali tušit, že bude důvod slavit.