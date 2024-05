Na podobný zápas jsem čekal snad dvě sezony, ulevilo se Hlavatému

„Ale jistý si v tuto chvíli ničím nejsem. Až to bude oficiální, tak teprve se bude slavit. Do té doby nic takového,“ odmítl Hlavatý jakoukoli euforii.

Úlevu ale bezpochyby prožil obrovskou. Pardubicím se příliš nepovedl vstup do zápasu a po půl hodině prohrávaly 0:1, když míč do odkryté brány uklízel Musa Alli. Hlavatého první chvíle přišla až těsně před poločasem, kdy poslal balon po zemi na bližší tyč.

„Hodně nám ten gól pomohl, protože do té doby jsme byli u všeho pozdě. Hodně jsme to rozebírali, ale pak už to bylo lepší,“ přemítal Hlavatý.

Pardubice si ale v zápase vybraly i notnou dávku štěstí. Byl to znovu Hlavatý, kdo v 69. minutě střílel na bránu. Gólman Dávid Šípoš už v klidu sbíral míč, jenže ho rozhodil Poulolo a dal si vlastní gól.

„Po střele jsem ležel na zemi a viděl balon ve vzduchu, tak jsem si říkal, že by mohl skončit na zadní tyči. Kluci si to tam potom nějak dostrkali. Nepřeju jim to, ale nám to pomohlo,“ byl rád Hlavatý. „Hned z dalšího útoku Budějovic jsme dostali další gól ze standardky (na 2:2), což je taková naše klasika, ale nakonec dobré body,“ dodal.

Nemohl o nich rozhodnout nikdo jiný než Hlavatý. V 85. minutě k němu prošla přihrávka do středu pokutového území od Tomáše Solila a drobný blonďák ji nasměroval do sítě.

Začal tak sklízet veškerou pochvalu, ale nakonec to možná bude on, kdo spoluhráčům zaplatí večeři. Minimálně jednomu. Hlavatý v posledních minutách chyboval v rozehrávce a pustil ke střele Patrika Hellebranda. Jeho ránu Antonín Kinský vytáhl na poslední chvíli.

„No, pochvalu jsem za to nedostal,“ přiznal Hlavatý. „Najednou by to bylo ‚from hero to zero‘, ale Tonda mě podržel. Děkoval jsem mu. A hezká střela,“ chválil Hlavatý Hellebranda.

Záchranu si může s týmem definitivně zajistit ve čtvrtek od 17 hodin na hřišti Jablonce.