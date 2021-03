Ryby 20. 2. – 20. 3.

Máte pomalejší začátek týdne, ale to vůbec nevadí. Co se vleče, neuteče! Uprostřed týdne vám jarní slunce přinese novou energii. Začnete se i přes roušku usmívat na každého, koho potkáte na ulici. Nepřehánějte to s nákupy, myslete na zadní kolečka. Nenechte se v práci otrávit problémy technického rázu.