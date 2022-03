Z mladých kluků dělá sekanou. Blogerka je první obětí Putinovy domácí zvůle

Veronika Bělocerkevská, které se přezdívá Belonika nebo Nika, se pravděpodobně stane první ruskou celebritou, kterou postihne nový zákon trestající jakoukoli kritiku Putinova válečného počínání na Ukrajině.

Norma, která byla přijata zhruba týden po zahájení invaze na Ukrajinu, předpokládá pokuty nebo odnětí svobody až na 15 let za šíření nepravdivých nebo diskreditujících zpráv o ruské armádě nebo za výzvy k přijetí protiruských sankcí.

Jako ruská celebrita, foodblogerka a autorka několika úspěšných kuchařských knih má Bělocerkevská za sebou téměř milionovou armádu fanoušků i followerů, kteří nyní oceňují míru její občanské statečnosti, s níž se vydala do boje proti Putinovi. Má pro to hned několik důvodů. Narodila se v ukrajinské Oděse, přesto sama sebe nazývá hrdou Ruskou, Putina označuje za starého nemocného muže.

Na Instagramu se rozhodla publikovat hned sérii protiválečných příspěvků, přestože slovo válka se v Rusku v této souvislosti nesmí používat. Podle ruského výboru pro vyšetřování se žena dopustila hned několikanásobného „šíření nepravdivých zpráv založených na nepřátelství nebo pod rouškou spolehlivých, ale evidentně nepravdivých zpráv o akcích ozbrojených sil Ruské federace“.

„Bělocerkevskou nyní čeká, spolu s dalšími dvěma lidmi ze Sibiře, vyšetřování,“ dodal ruský cenzorský úřad Roskomnadzor. Podle jeho názoru svým počínáním zdiskreditovala státní úřady stejně jako ruské ozbrojené síly. Putinova legislativa ji tak nyní může poslat až na patnáct let za mříže.

Kuchařská celebrita se však nedala. Hned poté, co se o obvinění dozvěděla, publikovala post, v němž sama sebe nazývá slušným člověkem a Putina obviňuje z války proti suverénnímu státu. „Nepovažuji Ukrajince za své nepřátele. Naopak. Jsou to mí bratři a sestry,“ napsala. „Jsem šokovaná z ekonomických následků, které jeho nezodpovědné počínání zasáhne na mnoho let nás všechny, a hlavně mám strach o své děti,“ dodala.

V dalším z postů zdůraznila, že se nestydí za to, že je Ruska, spíše za to, že je nyní člověkem, který nic nezmůže. „Stydím se za svou bezmoc,“ uvedla Bělocerkevská.

Míra jejího občanského hrdinství se však dostává do jiného světla poté, co vyšla najevo její momentální situace. Protože Belonika až do začátku konfliktu žila střídavě v Rusku a ve Francii, s největší pravděpodobností v Rusku nyní není. Je majitelkou vily ve Francii, kde si hodlá otevřít kuchařskou školu. Podle dalšího z postů si je vědoma, že úřady by ji zadržely okamžitě, pokud by se o návrat do Ruska pokusila.

Sociální síť Instagram je navíc v Rusku již nedostupná. Aplikaci nelze obnovit a na stránky se nelze dostat jinak než s použitím virtuální privátní sítě (VPN), píší reportéři agentury AFP. Omezení přístupu na platformu, kterou provozuje americká společnost Meta, oznámil ruský cenzurní úřad Roskomnadzor. Ruští influenceři tak přišli o obživu.

„Nikdo mě už neumlčí, protože mohu mluvit. Do smrti bych si neodpustila, kdybych tak neučinila,“ pokračovala v kritice války Bělocerkevská. Chápe, že do Ruska už se nejspíš nikdy nevrátí, ale ani nemá proč. Podle svých vlastních slov tam zažila pocit tak naprostého zla, jaké za celý život nepocítila. Putina označila nálepkou starého muže unaveného životem, jehož dlouholetá moc nad lidmi připravila o rozum.

„Putin se nebojí ničeho. V teploučku svého bunkru se cítí dobře. Ale přitom je tak blízko peklu,“ napsala Bělocerkevská.