Ruský student dostal osm let. Lingvisté u něho odhalili nenávist k armádě

Soud Ivanovovi vyměřil osm let a šest měsíců za mřížemi a podle ruské státní agentury TASS mu rovněž zakázal po dobu čtyř let spravovat webové stránky. Prokuratura žádala pro studenta devět let vězení. Úřady trestní řízení proti Ivanovovi zahájily loni v létě a od té doby ho držely ve vazbě.

Třiadvacetiletý student vinu nepřiznal. Ve své závěrečné řeči uvedl, že stále věří v pravdivost svých příspěvků a že „jediný velký podvrh“ podle něj vykonstruovalo vyšetřování, poznamenala BBC. „Doslova celá obžaloba – od prvního do posledního slova – odporuje skutečnosti. Já se podpisuji pod každé slovo, které jsem napsal před rokem,“ uvedl Ivanov podle nezávislého serveru Mediazona.

Prokuratura ho obvinila na základě jeho protiválečných příspěvků na sociální síti, které se týkaly ruských útoků a chování ruských vojáků v ukrajinských městech Buča, Irpiň a Mariupol a ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, a na základě sdílení projevů ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Podle obžaloby lingvistická expertiza ukázala, že Ivanovovy příspěvky obsahovaly znaky politické nenávisti a nepřátelství vůči ruským ozbrojeným silám,“ píše TASS.

„Největší tma je před úsvitem“

„Mír Ukrajině, svobodu Rusku. Můj příklad by vás neměl vyděsit,“ prohlásil krátce před vynesením rozsudku Ivanov podle listu The Guardian. „Je to temný moment naší historie, ale největší tma je vždy před úsvitem,“ dodal mimo jiné.

Ivanov je studentem Moskevské státní univerzity (MGU) a jedním ze zakladatelů telegramového kanálu „Protestující MGU“, který informoval o protestech.

V úterý se stal rovněž dalším Rusem odsouzeným na základě loni zavedeného zákona o šíření takzvaně nepravdivých zpráv o ruské armádě. Ruští zákonodárci ho přijali krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ruské soudy na jeho základě od té doby poslaly na řadu let za mříže například opoziční politiky Alexeje Gorinova, Ilju Jašina nebo blogerku Veroniku Belocerkovskou, která ale žije za hranicemi a odsoudili jí v nepřítomnosti.